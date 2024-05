Fiorenza Calogero racconta Vico Viviani: "Un viaggio emozionante di riscoperta e di connessione con le mie radici"

E' stato pubblicato il 19 aprile Vico Viviani, il nuovo lavoro discografico di Fiorenza Calogero. Con questo settimo disco, la cantante e attrice di Castellammare di Stabia dimostra, ancora una volta, di essere un'artista poliedrica e un'interprete appassionata, elegante ed emozionante: senza dubbio una tra le voci contemporanee più interessanti del panorama musicale partenopeo e non solo.

Vico Viviani è un album in cui le melodie raffinate dei brani, sapientemente armonizzate, si fondono con ritmi e linguaggi tipici della musica di tradizione orale. Il disco rappresenta anche il crocevia di due personalità artistiche provenienti da esperienze musicali diverse, quella di Fiorenza Calogero, legata alla Canzone Classica Napoletana, e Marcello Vitale, che ha radici nella world music e nella musica antica, e ha curato la direzione musicale e gli arrangiamenti.

Tantissimi gli artisti sia italiani che internazionali coinvolti in questo lavoro discografico, tra cui Eugenio Bennato, Rosalia de Souza (Brasile), M’barka Ben Taleb (Tunisia), Elena Ledda (Sardegna), Maria Mazzotta (Salento), le Ebbanesis (Viviana Cangiano e Serena Pisa), Patrizia Spinosi, alcuni dei quali hanno tradotto nella loro lingua o nel loro dialetto le strofe originali di Viviani, e tantissimi musicisti di prestigio, come Jaques Morelenbaum, Elisabetta Serio, Ferruccio Spinetti, Luca Aquino, Maurizio Capone, Erasmo Petringa, Pericle Odierna, Ezio Lambiase, Francesca del Duca. La chitarra classica è stata affidata a Carmine Terracciano e le percussioni e i tamburi a cornice a Gabriele Borrelli e Gianluca Mercurio.

Dopo la presentazione in anteprima all’Auditorium Novecento di Napoli, ha preso il via ufficialmente anche un tour che porterà Fiorenza Calogero a presentare dal vivo il suo nuovo album in giro per l'Italia, ma anche all'estero.

In un'intervista, l'artista racconta a NapoliToday qualcosa in più sulla sua musica, su Vico Viviani e sul legame con la sua terra d'origine:

- Fiorenza, sei una importante voce contemporanea di Napoli. La tua musica è un perfetto connubio tra tradizione e innovazione: affonda nelle radici campane, ma trova sempre una chiave moderna. Come vivi, da artista e non solo, il tuo rapporto con il territorio?

Per me, il legame con Napoli e la sua ricca tradizione musicale è fondamentale. Vivere e creare qui mi ispira ogni giorno, perché rappresenta un costante dialogo tra il passato e il presente. Mi sento privilegiata nel poter esplorare le radici culturali della mia città e reinterpretarle in modo innovativo, contribuendo così a mantenere viva la sua identità artistica.

- Vico Viviani, un nuovo lavoro che, come tu stessa hai spiegato, non è un convenzionale omaggio al grande commediografo stabiese, ma la riscoperta di un’appartenenza. Ci racconti com'è nato questo disco?

Vico Viviani è nato da un profondo desiderio di esplorare le radici della mia terra e rendere omaggio al grande commediografo stabiese. L'idea di questo disco è maturata nel corso del tempo, immergendomi nelle opere e nell'atmosfera di Vico Viviani, fino a sentire il bisogno di tradurle in musica. È stato un viaggio emozionante di riscoperta e di connessione con le mie radici, che ha portato alla creazione di questo lavoro che spero riesca a trasmettere tutta la bellezza e l'essenza della cultura stabiese.

- Nell'album ci sono moltissime collaborazioni con artisti sia italiani che internazionali - cito tra i tanti Eugenio Bennato, Rosalia de Souza e M’barka Ben Taleb -, che hanno regalato ai tuoi bellissimi brani un respiro ancora più ampio. Quanto conta, per te, essere aperti a collaborazioni e contaminazioni artistiche? Ci parli di qualcuna di quelle presenti in Vico Viviani?

Aprirsi a diverse influenze e lavorare con artisti di background diversi arricchisce enormemente il mio processo creativo e porta una nuova prospettiva ai miei brani. In Vico Viviani, ad esempio, ho avuto il privilegio di collaborare con artisti straordinari come Eugenio Bennato, Rosalia de Souza e M’barka Ben Taleb, ognuno dei quali ha portato la propria esperienza e sensibilità, arricchendo così il tessuto sonoro dell'album e aggiungendo strati di significato alle mie composizioni.

- Dopo un'anteprima ad aprile a Napoli, che ha visto ospiti M’Barka Ben Taleb ed Elisabetta Serio, il 4 maggio è partito ufficialmente il tuo tour, che ti vedrà in giro non solo per l'Italia ma anche all'estero. Ci dici, più nel dettaglio, dove potremo ascoltarti dal vivo e che emozione è salire ogni volta sul palco davanti al tuo pubblico. quello affezionato e quello che ti scopre per la prima volta?

È stato un inizio emozionante per il tour di Vico Viviani! Dopo l'anteprima a Napoli con ospiti speciali, il tour mi porterà in giro per l'Italia, ma anche in Portogallo e Spagna. Sarà un'esperienza incredibile esibirsi in luoghi diversi, con pubblici che possono essere sia affezionati che nuovi. Ogni volta che salgo sul palco, provo un mix di emozioni: la gratitudine per il sostegno del mio pubblico di lunga data e l'entusiasmo nel condividere la mia musica con coloro che mi scoprono per la prima volta. È un'emozione unica che mi motiva a dare sempre il massimo ad ogni concerto.

- Un presente e un prossimo futuro ricco di impegni, emozioni e soddisfazioni con un album appena pubblicato e un tour live da poco partito. Puoi anticipare qualche altra novità per i lettori di NapoliToday?

Oltre all'album appena pubblicato e al tour live in corso, ho in serbo alcune altre novità emozionanti per i lettori di NapoliToday. Sto lavorando su nuovi progetti musicali che spero di condividere presto con il pubblico, oltre a collaborazioni speciali e altre sorprese che renderanno il mio percorso artistico ancora più avvincente. Continuate a seguirmi per rimanere aggiornati su tutte le prossime novità e avventure musicali!

LE PROSSIME DATE DEL TOUR:

25/05 | Castro Verde (Portogallo) - Anfiteatro Municipal, Festival Sete Sóis Sete Luas

29/05 | Casavatore (NA) - Chiesa di San Giovanni Battista

21/06 | Lucera (FG) - Masseria Sant'Agapito

06/07 | Ceuta (Marocco) - Plaza Nelson Mandela

11/08 | Tavernes de la Valldigna (Valencia, Spagna) - Parc del Llac, Platja de la Goleta

15/08 | Piano di Sorrento (NA) - Villa Fondi, concerto all'alba

IN FOTO: Fiorenza Calogero ph Marco Ghidelli