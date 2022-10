Gianni Fiorellino torna in concerto, sold out al Troisi: ecco la nuova data

Gianni Fiorellino torna in concerto a Napoli, al Teatro Troisi, un successo già annunciato poiché ma le prime tre date del 30 e 31 sono già sold out in prevendita. L’artista, che si esibirà sul palcoscenico di via Leopardi il prossimo 30 e 31 ottobre, è stato costretto ad aggiungere una quarta data il 2 novembre, per accontentare i numerosi fans. «Non vedo l’ora di cantare al Troisi, dove mi aspetto un’accoglienza calorosa», ha confidato il cantante, seguitissimo anche sui social.

I concerti, organizzati da Leoni Produzioni e curati dalla B&G Art event communication della giornalista Barbara Carere daranno spazio ai successi del passato ma anche a brani estratti dal suo ultimo lavoro discografico “C’era una volta Peter Pan” come “Sto ‘e casa ncopp’ ‘o Vommero”, “Carme’” e tanti altri. Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi “successi”, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio. Fiorellino, però, non è nuovo a questi numeri, ricordiamo infatti il tutto esaurito, lo scorso aprile al Palapartenope, con più di 5.000 spettatori per il suo “C’era una volta Peter Pan” rock show, il concerto in chiave rock un vero e proprio viaggio musicale dove l’artista ha ripercorso le tappe della sua vita e dedicato al padre scomparso recentemente.

