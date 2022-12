Filumena Marturano fa il boom di ascolti: "Rispettato Eduardo De Filippo"

Toccare le commedie più importanti di Eduardo De Filippo è sempre un azzardo. Dopo le critiche a Sergio Castellitto per il rifacimento di Natale in casa Cupiello, sembra sia andata meglio al regista Francesco Amato. Sui social sta raccogliendo giudizi molto positivi l'approccio della nuova Filumena Marturano andata in onda ieri. Lodate in particolari le interpretazioni di Vanessa Scalera, che in molti definiscono perfetta e Massimiliano Gallo, remissivo come vuole il personaggio, ma molto incisivo. Da citare anche le performance di Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, Massimiliano Caiazzo.

Ascolti

Alti gli ascolti su RaiUno per Filumena Marturano. Vince la prima serata grazie ad uno share superiore al 21%.