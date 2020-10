Piazza del Plebiscito ritorna negli anni '80: la macchina del tempo è il nuovo film di Sorrentino

Decine e decine di automobili ieri sera erano in piazza del Plebiscito. Un ritorno al passato, come quando – fino a tutti gli anni '80 – l'area faceva da parcheggio ed era transitabile in auto, che però era soltanto cinematografico: si girava infatti "È stata la mano di Dio", il nuovo film del regista partenopeo Paolo Sorrentino.

Nota di colore la presenza, a portare i propri saluti a troupe e cast, anche dell'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino, ovvero di colui il quale pedonalizzò la piazza.

Quest'oggi set smontato e camion nel parcheggio tra Palazzo Reale e Teatro San Carlo. Non è escluso che il regista stesse girando all'interno altre scene della pellicola.

Il nuovo film di Sorrentino

Con il consueto Toni Servillo e Lino Musella, il film è prodotto da Lorenzo Mieli e dallo stesso Paolo Sorrentino. Sarà distribuito in tutto il mondo da Netflix.

"Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film – ha spiegato Sorrentino – "E' stata la mano di Dio" è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Sono felice di condividere questa avventura col produttore Lorenzo Mieli, la sua The Apartment e Netflix. La sintonia con Teresa Moneo, David Kosse e Scott Stuber - di Netflix, sul significato di questo film, è stata immediata e folgorante. Mi hanno fatto sentire a casa, una condizione ideale, perché questo film, per me, significa esattamente questo: tornare a casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery