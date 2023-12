Film di Natale preferiti dagli italiani: in testa il capolavoro napoletano

Tutti noi abbiamo almeno un film natalizio a cui torniamo ogni dicembre, quello che ci permette di abbracciare la nostalgia e segnala che le festività natalizie sono arrivate.

Da 'Vacanze di Natale' a 'La Banda dei Babbi Natale', a tantissimi altri. Questo ha ispirato gli appassionati di Natale di BonusFinder a scoprire e classificare i migliori film natalizi italiani.

Il film di Natale italiano più votato è napoletano. Si tratta di "Natale in casa Cupiello", che ha un impressionante punteggio di 8,6/10 su IMDb. La commedia di Eduardo De Filippo nella sua versione televisiva è un classico intramontabile.

Al secondo posto c'è il mitico primo film di "Fantozzi", classe 1975, con un punteggio di 7,9 su 10. Basato sul romanzo del 1971, segue il personaggio inventato da Paolo Villaggio, l'italiano medio bonario e sfortunato sfruttato dal sistema. Subito dietro, al terzo posto, c'è 'Regalo di Natale' (7.6/10), film del 1986 che segue un gruppo di ex amici che, la notte di Natale, si riunisce dopo una lunga separazione con l'intento di derubare un ricco industriale in una partita di poker.

Un altro film collegato a Napoli in classifica, infine, è Vacanze di Natale del 1983. Si tratta del primo dei cinepanettoni di Aurelio De Laurentiis, con Christian De Sica e Jerry Calà.

La classifica

Come è stata stilata la classifica

Per la classifica è stata creata una seed list dei film di Natale italiani più amati da liste online come; cpop, Virgo29, sorrisi e sottocoperta. Con IMDb sono quindi state ricercate le valutazioni di ciascun film che poi sono stati classificati dal punteggio più alto al più basso. Tutti i dati sono stati raccolti nel dicembre 2023 e sono corretti per il mese in corso.