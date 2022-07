Al via la prima edizione del “FestiVark. Festival della creatività sociale”

Si svolgerà il 7,8,15,16,21,22,28,29 luglio 2022, nella meravigliosa cornice di Villa Campolieto, la prima edizione del “FestiVark. Festival della creatività sociale”. Il festival, organizzato da Variabile K impresa sociale e Fondazione Ente Ville Vesuviane, si propone di ampliare l’offerta culturale del territorio ercolanese. Per otto giornate estive - dalle 18.00 a mezzanotte - il romitorio di Villa Campolieto sarà sede di una serie di attività come laboratori di architettura partecipata, laboratori creativi (mosaico, riciclo, costruzione di giochi), sport, cinema all’aperto, serate musicali e tavoli per il racconto del territorio.

Si inizia tutti i giorni con Ercolano love story: dalle 18.00 alle 20.00 saranno attivi i tavoli del racconto. Grazie a questa attività si realizzerà il diario popolare, una raccolta di storie che permetterà di valorizzare la cultura immateriale e orientare i prossimi interventi di urbanisimo tattico di VarK: “Chiederemo ai cittadini di indicarci i propri luoghi del cuore, i propri ricordi legati alla città e specificarci quali aree e vorrebbero rivedere riqualificate e come. È una parte fondamentale del metodo dei nostri laboratori di architettura partecipata” commenta Ludovico D’Aniello, urbanista e socio fondatore di Variabile K.

In parallelo si svolgeranno anche attività sportive (pilates o corpo libero) e laboratori creativi. L’offerta variegata si rivolge a diversi target e, grazie anche alla presenza di un servizio di bar, permette agli utenti di restare nella splendida Villa Campolieto dal pomeriggio fino a mezzanotte.

Le attività serali prevedono proiezioni cinematografiche o serate musicali che, grazie alla collaborazione con l’artista Vincenzo Gallo, diventeranno performance artistiche a 360°.

Il cinema all’aperto che rappresenta la risposta a un bisogno ampiamente manifestato dai cittadini ercolanesi, è un elemento fondamentale del festival. Le prime quattro date di questa attività che ci auguriamo diventi un appuntamento fisso per l’estate di Resina saranno:

7 luglio L’arte della felicità di Alessandro Rak

di Alessandro Rak 16 luglio Coco di Lee Unkrich e Adrian Molina

di Lee Unkrich e Adrian Molina 21 luglio Midnight in Paris di Woody Allen

di Woody Allen 28 luglio Ribelle di Mark Andrews

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21:00

Le serate musicali includono live band di generi diversi e vinyl selecta (artisti che selezionano vinili a seguito di strutturate ricerche incentrate su un unico stile musicale). In virtù del principio di “arte condivisa” che guida le scelte di Variabile K, durante le serate musicali sarà presentato “4 happening”, un progetto artistico che nasce dalla collaborazione con l’artista Vincenzo Gallo per la realizzazione di quattro live performance.

Durante ogni serata verrà realizzata un'opera delle dimensioni di 200x300 cm basata sul concept work di Vincenzo Gallo "Animus - viaggio in un paesaggio interiore ". 4 Happenings si pone come obbiettivo quello di creare dei momenti in cui arte e musica si mescolano e si stimolano vicendevolmente per la creazione di un vero e proprio evento performativo. I lavori realizzati, saranno esposti in 4 aree della città di Ercolano che saranno, così, oggetto di opere di riqualificazione urbana.

Il calendario prevede i seguenti appuntamenti

8 luglio Live painting (blueart experience a cura di Vincenzo Gallo) + Ciro Vitiello & Attilio Novellino, Nocturnerror, Talpah

15 luglio Live painting (blueart experience a cura di Vincenzo Gallo) + Jam Session musica live

22 luglio Live painting (blueart experience a cura di Vincenzo Gallo) + Dj set Genovese + Nello Buonocore

29 luglio Live painting (blueart experience a cura di Vincenzo Gallo) + Jam session

Nei giorni 7, 16, 21, 28 luglio sarà possibile partecipare a lezioni di Pilates o corpo libero

Variabile K, impresa sociale neocostituita formata da sei giovani del territorio cerca così di agire per realizzare quelli che sono i propri obiettivi statutari : creare spazi di aggregazione e di confronto dove la comunità partecipi alla rigenerazione e alla cura dei beni comuni e trovi occasioni per esprimere la propria creatività, sviluppare i propri talenti, cimentarsi in attività manuali per il riuso di spazi e materiali, sviluppare una maggior conoscenza del territorio lavorando in squadra e incrementare l’offerta culturale della città di Ercolano.

Le attività sono gratuite ma non comprendono il biglietto di accesso a Villa Campolieto. Il costo del biglietto è di 5 euro ed è valido per le due serate settimanali.

Tutte le attività sono realizzate da Variabile K in co-progettazione con La Fondazione Ente Ville Vesuviane.