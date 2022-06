Festival del giallo, Sherlock Holmes trova casa a Napoli

Napoli e il giallo, un rapporto nato in tempi lontani eppure mai esploso come fenomeno di costume. Almeno fino alla metà degli anni 2000, quando Maurizio De Giovanni aprì la strada per una nuova stagione del giallo in salsa partenopea. Un percorso che porta Napoli, oggi, ad avere un Festival del Giallo. La prima edizione si tiene al Grenoble di via Crispi fino al 12 giugno.

Proprio De Giovanni sarà protagonista di un incontro con Carlo Lucarelli, altri giallista di successo. Ampio spazio ai libri e alle iniziative per i più giovani. La chicca è rappresentata da una mostra di cimeli su Sherlock Holmes: locandine, foto, edizioni rarissime. Il tutto raccolto dal collezionista Gabriele Mazzoni in oltre sessant'anni: "Sherlock Holmes avrebbe amato Napoli e c'è anche un caso che lo ha messo di fronte a una famiglia di origini partenopee. Se dovesse scegliere un luogo per il suo studio sarebbe sicuramente Spaccanapoli".