Torna il Festival di Napoli: l'evento al Teatro Sannazaro

Torna mercoledì 6 aprile alle ore 15 ed alle ore 20:30, in una versione riveduta e corretta, il Festival di Napoli, la kermesse giunta alla sua settima edizione, che avrebbe dovuto tenersi a dicembre 2021 e che per Covid fu rinviata. L'atteso evento si terrà presso il Teatro Sannazaro di Napoli in via Chiaia, con l'organizzazione a cura deall?A.N.I.A. ? Associazione Nazionale Italiana Artisti, presieduta dal Maestro Massimo Abbate, figlio del noto cantante napoletano di fama internazionale Mario Abbate, per la valorizzazione della canzone e della cultura napoletana, patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli e Comune di Sant'Antonio Abate.

La storia

Il Festival di Napoli ebbe il suo esordio nel 1952 fino al 1971, dove ebbe un battuta d?arresto. Il Maestro Abbate, che ne cura la direzione artistica, con l?ausilio del Maestro Lino Patriota impegnato nella direzione musicale, lo sta riportando agli antichi splendori.

Il programma

Il programma di questa edizione si divide in due parti, una con inizio alle 15, la seconda parte alle ore 20.30. La prima parte sarà dedicata alla "New Generation" ed ha inizio alle ore 15.00. La giornalista Magda Mancuso, in compagnia del collega Ennio de Vita, presenterà i 18 cantanti della "New Generation" che duetteranno con i cantanti lirici. I 18 cantanti sono il risultato di una selezione di oltre 800 candidature pervenute nei mesi precedenti.

La seconda parte, invece, avrà inizio alle 20.30 e sarà presentata dall?attrice Valeria Altobelli che coinvolgerà Enzo Nicolò, Emanuela Giordano, Lorenza Licenziati e Magda Mancuso. Nel corso della serata ci sarà l?esibizione dei 18 ragazzi della "New Generation" con canzoni inedite e di 8 special guests: Antonello Rondi, Mario Maione, Luciano Capurro, Anna Caso, Café chantant insieme alle ballerine, Vincitore del Premio Luciano Virgili dell?Ardenza, Vincitrice del Festival di Napoli in Albania, Orest Tsymbala (direttore artistico Festival of Naples in the world dall?Ucraina). Infine si esibiranno le due vincitrici della scorsa edizione del festival: Enrica La Femina ed Imma d?Inverno, prima del gran finale con le premiazioni.

L'omaggio alle leggende della musica napoletana

Durante il festival verrà reso omaggio ad Enrico Caruso (100 anni dalla morte 1921-2021), Sergio Bruni (100 anni dalla nascita 1921-2021) e Mario Abbate (40 anni dalla scomparsa 1981-2021), che hanno reso famosa nel mondo la canzone e la cultura napoletana.