Federico Salvatore e Paolo Caiazzo "accendono" piazza del Plebiscito

Dopo il prologo con Samuel, entra nel vivo il cartellone di "Restate a Napoli", la manifestazione voluta da Comune di Napoli, Scabec e un gruppo di investitori privati per ripartire con gli eventi nella città partenopea dopo l'emergenza Covid. Tutti già sold out gli spettacoli (gratuiti), compreso quello di Paolo Caiazzo e Federico Salvatore che hanno acceso piazza del Plebiscito con "Le pizze diventano due - Azz e Caiazz". Comicità, cabaret, canzoni nel classico spirito dissacrante dei due artisti. Prossimi appuntamenti: Arturo Brachetti (11 agosto), gli Arteteca (12 agosto) e Giovanni Allevi (13 agosto). La manifestazione andrà avanti fino al 16, quando sarà conclusa da un concerto di Peppe Barra. Oltre al main event, sempre alle 22.30, ogni giorno ci saranno altri due spettacoli dalle 19.30 in poi.