Quando Federico Salvatore disse: "La tv mi ha cacciato via"

La scomparsa di Federico Salvatore ha colpito il popolo napoletano. Artista poliedrico, cantante, attore, cabarettista, Federico Salvatore ha vissuto anche momenti difficili.

Nel 2019 fu ospite della redazione di NapoliToday per presentare uno spettacolo teatrale, Malalengua, ma fu anche l'occasione per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera.

Momenti belli, ma anche aneddoti amari. In questo video riproponiamo il passaggio in cui il cantante racconta come l'industria televisiva lo abbia messo ai margini quando ha tentato di passare da canzoni farsesche a testi più impegnati.