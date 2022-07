Campania Teatro Festival, Federico Buffa e l'incanto dell'Italia Mundial

Nello scenario unico delle Praterie del Gigante del Real Bosco di Capodimonte, nell'ambito del Campania Teatro Festival, si è tenuto lo spettacolo "Italia Mundial" di Federico Buffa. Accompagnato in scena da Alessandro Nidi al pianoforte (regia di Marco Caronna), il formidabile storyteller ha raccontato le storie più suggestive ed emozionanti del mondiale vinto dall'Italia nel 1982 in Spagna, di cui ricorre quest'anno il quarantennale.

Il gruppo assediato dalla stampa nemica, il silenzio stampa dopo la definizione da parte di un giornalista di Antonio Cabrini 'muchacha' di Paolo Rossi, i gol dello stesso Pablito, l’urlo di Marco Tardelli, l'esultanza del presidente della Repubblica Pertini, la saggezza e la forza d'animo di Enzo Bearzot, sono solo alcune delle tracce seguite dall'inconfondibile voce di Buffa, sempre più a suo agio, dopo i successi televisivi su Sky, come protagonista assoluto del palco.

La vittoria al mondiale, conquistata dopo lo scandalo del calcioscommesse, rappresentò un punto di svolta unico per il nostro Paese, che usciva con le ossa rotte dagli anni di piombo e della crisi petrolifera e l'ingresso ufficiale negli anni '80 del ritrovato benessere socioeconomico.

L'invasione di campo

Spazio anche al curioso aneddoto dell'Emiro che fece irruzione in campo durante Francia-Kuwait per far annullare un gol che a suo dire era irregolare. Dopo aver confabulato con l'arbitro russo (che venne poi radiato) la rete venne annullata senza alcun motivo valido davanti agli occhi attoniti del pubblico allo stadio e dei telespettatori in mondovisione. L'Emiro non potrà mai raccontarci cosa promise al fischietto del match perchè morì pochi anni dopo durante l'invasione dell'Iraq nel Kuwait nella Guerra del Golfo del 1991.