Federica Web Learning vince il premio “.eu Web Awards 2021”

Federica Web Learning, il centro dell'Università di Napoli Federico II per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale, ha vinto il premio “.eu Web Awards” nella categoria The Laurels, in italiano gli allori, dedicata ai siti web per l'istruzione, la beneficenza e i progetti paneuropei.

La prestigiosa competizione europea .eu Web Awards, giunta quest’anno alla settima edizione, è promossa da EURid (European Registry for Internet Domains), il registro che gestisce i domini con estensione .eu, .?? e .ευ nell’Unione Europea, con l’obiettivo di premiare i migliori siti web, in ottica di strategie visual e di innovazione, che utilizzano le estensioni .eu.

federica.eu la piattaforma made in Italy ha trionfato al premio europeo

Federica, la piattaforma leader in Europa per la produzione di MOOC, Massive Open Online Course, con oltre 500mila utenti iscritti e 350 corsi attivi, dopo essere stata selezionata lo scorso maggio da EURid, ha superato la prima fase della competizione, risultando tra i tre portali più votati, ed è entrata nella shortlist della finale.

L’obiettivo del premio è celebrare “i siti Web con un’estetica eccezionale, contenuti eccellenti e standard di sicurezza elevati in cinque categorie dinamiche” a cui quest’anno è stata aggiunta una sesta, dedicata ai “The Best of .?? o .ευ’” che si focalizza sul multilinguismo nel cyberspazio.

Come ha ricordato durante la premiazione nella splendida cornice del Teatro di Taormina, Giovanni Seppia, Responsabile Relazioni Esterne di Eurid, che con Sally Bundock giornalista della BBC, ha condotto l'evento, l’obiettivo dei .eu Web Awards è “avvicinare le persone di diversi settori e provenienze e onorarle per aver scelto un dominio .eu per la loro presenza online”.

“Questo riconoscimento va a tutti i 500mila studenti della nostra community e al lavoro di squadra che da anni il team porta avanti con professionalità e abnegazione - ha dichiarato il professor Mauro Calise, direttore del Centro Federica Web Learning - ed è un’ispirazione per continuare nella nostra mission: offrire un’istruzione open access a tutti i longlife learner”.