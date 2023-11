Fattore Cultura, il nuovo format di Volwer TV

Fattore Cultura è il nuovo format di Volwer TV dedicato alla cultura ed alla valorizzazione del patrimonio culturale a 360 gradi. Francesco Carignani, esperto di politiche culturali, ci porterà in viaggio alla scoperta non solo di luoghi e di opere d’arte, ma di pratiche, comunità e professionisti che lavorano in questo settore. Insieme capiremo le best practice nella valorizzazione del patrimonio, i limiti della gestione, ma anche quali sono le prospettive future di monumenti, musei, siti archeologici e paesaggistici. Affronteremo tutti gli aspetti della cultura, con ospiti che ci parleranno di arte, di letteratura, di architettura e di tutela, in chiave digitale e social. Per riuscire a guardare il nostro straordinario patrimonio con un occhio più consapevole e misurarsi con i futuri cambiamenti nella tutela e nella valorizzazione.

La prima puntata ha visto ospite Alessandro Manna, fondatore di Siti Reali, un network che valorizza nel meridione le residenze borboniche. Nel corso della puntata Carignani e Manna hanno proceduto seguendo un duplice binario: da un lato la storia di questa grande dinastia in Italia e dell’altro le pratiche di valorizzazione e gestione dei siti e degli itinerari borbonici. La seconda puntata ha visto ospite Sara Perna, formatrice del FAI. E' stato discusso quindi dell'associazionismo in ambito culturale, ma, visto che Perna studia architettura, anche delle trasformazioni urbanistiche e della rigenerazione del patrimonio culturale, con particolare attenzione al forte di Vigliena a San Giovanni a Teduccio, ma anche del Real Albergo dei Poveri e della stazione Bayard a Napoli, capolinea della prima stazione ferroviaria in Italia, la Napoli portici, oggi in stato di abbandono.

Fattore Cultura, è in diretta ogni due lunedì alle 19.30, sul sito internet Volwertv.it e sulla pagina YouTube, dove sono visibili tutte le puntate precedenti.