Le Fate Ignoranti, Eduardo Scarpetta e la frase di Ozpetek: "Sotto le luci sei diventato Sophia Loren"

Da ieri su Disney+ è possibile guardare l'attesa serie tv "Le Fate Ignoranti", ispirata all’iconico film del 2001, con Ferzan Ozpetek, anche in questo caso alla regia. Protagonista indiscusso della serie Eduardo Scarpetta, che interpreta Michele, “amante” di Massimo (Luca Argentero). Gay.it ha intervistato Scarpetta, discendente della famiglia più importante nel campo del teatro napoletano.

L'ingresso nel cast e la stima di Ozpetek

"Ero al parco quando ho ricevuto la notizia che Ferzan volesse vedermi. Il mio agente mi chiama e mi fa “c’è Ozpetek che vuole vederti per la serie Disney de Le Fate Ignoranti”. E io non capivo, avevo visto il film ma non immaginavo che ne avrebbero fatto una serie. Poi per la preparazione al progetto ho rivisto il film quattro o cinque volte. Quando Ferzan mi ha fatto la fatidica telefonata dell'”Eduardo sei tu”, mi ha confessato proprio quel che ha rivelato in conferenza stampa. Stavano guardando i provini di quest’altro attore, bravo bravissimo, ma Ferzan ha chiesto di tornare indietro per riguardare il mio provino. Ferzan mi ha detto che ad un certo punto ho fatto una cosa che lo ha convinto, “ok, sei tu”. Ma io non so che cosa. Ferzan ha parlato di questo mistero, che riguarda anche il mio aspetto. Il primo giorno di riprese mi ha detto, “Eduardo stavi lì a prepararti e mi sono detto “cazzo ho preso Tina Pica!”. E ci sta, perché ho le rughe, ho un volto curioso. Poi mi ha detto che in azione, sotto le luci, “sei diventato Sophia Loren!”. Un gran bel complimento. Ma in fase di provino, anche dopo avermi scelto, un giorno mi fa “Eduardo io non mi sono ancora innamorato di te”. E io non sapevo come rispondergli. Poi ci siamo entrambi artisticamente parlando innamorati. Ci amiamo", spiega Scarpetta nell'intervista a Gay.it.

Tradizione di famiglia

"L’ho sempre vissuta con tranquillità, ho deciso di fare questo mestiere. All’età di 9 anni mi ha iniziato mio padre, che poi ho perso ad undici anni e mezzo. All’età di 9 anni avrei potuto ripudiarlo, e invece già a nove anni provavo gioia e felicità sulla bocca dello stomaco. Lì è stato reciso il cordone ombelicale, lì ho deciso che avrei fatto quello per tutta la vita. Dopodiché ho deciso insieme a mia mamma, attrice da 50 anni, di fare il liceo classico a Napoli ed iscrivermi al centro sperimentale per formarmi, perché ritenevo ci fosse la necessità di frequentare una scuola di recitazione. Non andavo a lavorare, non facevo provini, perché se ti serve una scuola di recitazione vai a scuola. Finita quella ho lavorato ai Tre Scalini a Roma, come doorman, e poi ho iniziato la tournée di Filumena Marturano e la carriera è andata. Poi parlandoci chiaramente, se fossi stato un cane rabbioso l’avrei scoperto a 15 anni proprio perché mi chiamo Eduardo Scarpetta. In famiglia mi avrebbero detto “non rovinare tutto, fai altro”. Ma così non è stato, questo mi ha dato fiducia e tanta fiducia è arrivata anche dagli altri. Perché sono sempre gli altri a dirti che sei bravo, infondendotela", ha concluso l'attore.

