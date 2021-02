"Facciamo Luce sul Teatro": le immagini dal Nuovo Sanità

Attori e allievi all'interno di Hula hop illuminati per realizzare un distanziamento creativo e riaccendere le luci sui teatri. Gelardi: "I piccoli teatri sotto i 100 posti non hanno ricevuto alcun tipo di ristoro, siamo preoccupati per il nostro futuro"

Anche il Nuovo Teatro Sanità di Napoli ha aderito, ieri sera, all'iniziativa "Facciamo luce sul teatro", indetta da di UNITA - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo.

«Abbiamo deciso di accendere le luci questa sera – spiega il direttore artistico Mario Gelardi – e di accogliere i nostri allievi e attori negli Hula hop illuminati all'esterno del teatro, per realizzare un distanziamento creativo nell'ottica del rispetto delle norme anti-Covid.

Per una sera le luci saranno accese e sarà una serata allegra, perché il teatro ha necessità di sentirsi vivo. I piccoli teatri sotto i 100 posti non hanno ricevuto alcun tipo di ristoro, siamo preoccupati per il nostro futuro. Stasera accendiamo le nostre luci con le nostre forze, simbolicamente, sperando che presto arrivi anche il pubblico. Il teatro è un luogo sicuro, in cui tutti abbiamo investito per far stare al sicuro gli spettatori e perché anche noi vogliamo sentirci al sicuro».

