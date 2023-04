Federico II, Fabio Fazio inaugura il Master in Divulgazione Scientifica e Comunicazione

Sarà Fabio Fazio a inaugurare il Master in Divulgazione Scientifica e Comunicazione nella Salute Pubblica dell'Università Federico II di Napoli. Oggi martedì 18 aprile, dalle ore 11, presso l’aula Miranda della sede di via Delpino del Dipartimento federiciano di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si terrà la conferenza inaugurale in doppia modalità. Interverranno il rettore Matteo Lorito, il direttore del dipartimento promotore dell'Iniziativa Aniello Anastasio e il coordinatore del master Sante Roperto.

Il noto conduttore televisivo, darà inizio ai lavori di un master che intende formare figure professionali in grado di coordinare, gestire e promuovere la comunicazione e la divulgazione scientifica in ambito accademico e di enti istituzionali o di ricerca.

Al master “Divulgazione scientifica e comunicazione nella Sanità Pubblica, coordinato”, strutturato da Sante Roperto, ordinario di malattie infettive degli animali domestici e direttore della rivista di divulgazione scientifica "Un mondo di bufale", possono partecipare laureati di tutti gli ambiti disciplinari.

Il "Master DISCI" forma profili professionali altamente qualificati in grado di lavorare nel campo della comunicazione e del giornalismo scientifico, utilizzando tutti gli strumenti oggi a disposizione, a partire da quelli più tradizionali, e di predisporre e gestire piani di comunicazione in enti di ricerca, istituzioni pubbliche e private, strutture sanitarie, università, musei scientifici e centri di ricerca, nel mondo della scuola, dell'università e delle imprese.