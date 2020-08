Sapete perché si dice “Fà comm’è turrunare”?

Perchè si dice “Fà comm’è turrunare”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Letteralmente significa “fare come i venditori di torroni”. Locuzione ironica usata contro gli inguaribili scrocconi, contro gli incalliti presidenzialisti che son soliti presenziare, anche quando non invitati, feste o ricorrenze domestiche comportanti il piú delle volte distribuzione, spesso grande, di cibi e bevande. La locuzione è altresí riferita a tutti coloro che abbiano l’abitudine di presentarsi, senza preventivamente annunciarsi, addirittura tra i primi in casa di amici e/o semplici conoscenti all’orario del desinare nell’intento di scroccare un invito alla tavola imbandita.Tutti costoro sono oltretutto gli stessi che lasciano per ultimi le case dove hanno onorato il desco scroccando a sbafo pasti e/o rinfreschi. Di tali sbafatori presenzialisti s’usa dire che facciano come i venditori di torroni che sono tra i primi ad invadere con le loro mercanzie piazze e strade dove si svolgono feste popolari per accaparrarsi tra i primi gli avventori e sono tra gli ultimi a lasciar piazze e strade al termine della festa, quando hanno lucrato abbastanza dopo avere esaurite le leccornie poste in vendita.