Arriva l'app gratuita extraMann: via al "racconto collettivo" del patrimonio culturale di Napoli

È a disposizione il download gratuito di extraMann, la prima app che "invita a un racconto collettivo del patrimonio culturale di Napoli grazie a un’innovativa applicazione di ‘mappatura collaborativa’".

Partendo dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che dal 2017 ha creato e promuove una rete composta ad oggi da circa 40 luoghi d’arte, l’app extraMann offre all’utente, che sia turista o cittadino, la possibilità non solo di informarsi sulle attività dei siti culturali, ma di partecipare narrando la propria esperienza, condividendo impressioni o suggerendo nuove visite e itinerari.

L’app promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Progetto finanziato dal PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 FESR) è stata realizzata dalla Start Up napoletana CityOpenSource nell’ambito del progetto universitario OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) adottato dal MANN per diffondere, attraverso l’arte e la tecnologia, l’immagine del Museo in collegamento con il territorio. Il claim scelto è ‘extraMann – Racconta la tua Napoli’, che spiega i contenuti dell’applicazione e contemporaneamente invita a partecipare alla narrazione.

In italiano e Inglese, disponibile gratuitamente per iOS e Android in tutti gli store digitali, l’app extraMann conduce alla scoperta dei luoghi della rete, seguendo itinerari tematici e accedendo gli eventi che gli stessi siti propongono. L’applicazione permette inoltre di poter raccontare la propria esperienza aggiungendo contenuti come testi, foto, video e audio, e anche ‘mappando’ altri luoghi della città estranei alla rete promossa dal MANN.

Periodicamente saranno lanciati per utenti e contributors concorsi e iniziative promozionali. L’elenco siti extraMann è consultabile su mannapoli.it.

I commenti al lancio dell'app

‘L’attivazione di questa app – spiega il Direttore del MANN Paolo Giulierini – è parte integrante del progetto OBVIA e va ad arricchire con un nuovo strumento una rete partita nel 2017 con la prima card extraMann che mise in connessione il Museo e nove siti del centro storico. Oggi extraMann è cresciuta e coinvolge circa 40 luoghi d’arte e cultura altamente significativi, in Galleria Principe e nella Sanità, dai musei universitari, ai Vergini, da Posillipo a Portici per ricordarne solo alcuni, gestiti da 33 operatori tra associazioni, enti, fondazioni. Una rete che vuole essere protagonista di quel ‘quartiere della cultura’ per il quale tutti insieme dobbiamo lavorare, un patto che vuole generare non solo promozione e scontistica ma progetti culturali, in una visione comune del territorio. Nella app raccontiamo tutto questo in maniera condivisa, aperta. Realizzare una semplice guida digitale avrebbe avuto poco senso, l’obiettivo è rendere viva e partecipata la narrazione di queste esperienze allargando la nostra rete e le opportunità di tutti”.

"L’app extraMann vuole promuovere il protagonismo attivo delle persone nel racconto del territorio, insieme allo sviluppo di un’offerta turistica ‘community based’ costruita sull’esperienza di chi vive o visita la nostra città – spiega Ilaria Vitellio di CityOpenSource – Permette a tutti di costruire mappe collaborative che raccontano il patrimonio culturale della città proprio partendo dai tanti luoghi di una rete, quella attivata dal MANN, che è in costante espansione. Si tratta di mete legate all’archeologia, all’arte, alla storia, alla scienza, anche sottoterra ed …in movimento".

"La rete extraMann nasce nell’ambito del più ampio progetto universitario OBVIA per la disseminazione dell’immagine del MANN, l’aumento dell’audience development e del public engagement – spiega Daniela Savy (Università Federico II) coordinatrice OBVIA – è in linea con la politica culturale europea e nazionale di apertura al territorio dei siti culturali, concepiti quale risorsa di crescita della collettività. L’Università è in movimento per la terza missione, ossia ricerca applicata al territorio e tra le reti con le infrastrutture scientifiche e culturali realizzate per il MANN dal progetto OBVIA. Si è creata così una rete di siti culturali minori gestiti da associazioni, cooperative, onlus, musei universitari che pongono in essere, con l’attrattore maggiore, una costante attività di valorizzazione reciproca, presidio culturale sul territorio per lo sviluppo economico, culturale, sociale".