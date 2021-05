La proposta di Alessandra Clemente: "Eurovision il prossimo anno a NapolI"

L'assessore e candidata sindaco propone il capoluogo partenopeo per ospitare la prossima edizione del festival internazionale. Vinto dalla bandi italiana dei Maneskin, sarà ospitato nel 2022 per regolamento nel nostro Paese

L'Eurovision, festival internazionale della musica, ha visto dopo molti anni tornare a vincere l'Italia, con la band Maneskin già vincitrice dello scorso Sanremo. Adesso la tradizione della maxi competizione canora vuole che la prossima edizione nel 2022 sia ospitata dal Paese del vincitore.

E per un'edizione del prossimo anno che si terrà quindi in Italia, già è stata avanzata la candidatura di Napoli. A lanciarla è stata Alessandra Clemente, assessore della giunta de Magistris e candidata alla carica di sindaco per le prossime amministrative cittadine di ottobre.