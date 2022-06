Il napoletano Espedito D'Antò tra i protagonisti della fiera web marketing festival di Rimini

Tra i protagonisti della Fiera Web Marketing Festival di Rimini, il napoletano Espedito D'Antò, dove anche quest'anno sono state tante le novità presentate; una fiera internazionale dell'innovazione dove vengono presentate le tecnologie digitali che nasceranno nell'immediato futuro. Un'edizione molto partecipata dai professionisti della comunicazione digitale che sono accorsi in massa da ogni parte del mondo per conoscere in anteprima tutte le novità che ci saranno nel campo della robotica, intelligenza artificiale, formazione e digitalizzazione. Molto interessante la presentazione del progetto Hubitat con la realizzazione di una rete di Hub sul territorio italiano che promuovono iniziative nel campo dell'innovazione e della sostenibilità che quest'anno ha visto presente anche la regione Campania grazie alla collaborazione con il Vicepresidente del PAD (Polo delle Abilità Digitali) dott. Espedito D'Antó. "Grazie all'intesa costruita in questi anni con Cosmano Lombardo ed il suo staff abbiamo costruito un percorso importante, dichiara il napoletano Espedito D'Antó, che vede la rete Hubitat approdare in Campania con i comuni di Casoria ed Acerra che sono stati attenzionati e soprattutto il comune di Oliveto Citra, un piccolo borgo in provincia di Salerno che quest'anno ha esposto alla fiera e che a settembre inaugurerà il proprio Hub in occasione del "Sele D'oro" evento nazionale fortemente voluto dal sindaco Mino Pignata"