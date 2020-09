Morto a 49 anni la star mondiale Erick Morillo: il commovente messaggio per il dj degli Angels of Love

Erick Morillo, dj famoso in tutto il mondo e noto per il tormentone "I like to move it", si è spento ieri nella sua abitazione di Miami Beach all'età di 49 anni.

Anche la Napoli "che balla" – Morillo nel corso della sua lunga carriera ha suonato numerose volte in città – ha voluto ricordare il disc jockey di origini colombiane. I notissimi "Angels of Love", i partenopei che hanno diffuso nel mondo l'house music, lo hanno ricordato così su Facebook: "Oggi se ne va un pezzo della storia dell’house music, un pezzo della nostra storia...È triste dire addio ad un amico, ma tu resterai per sempre nei nostri cuori! Ciao Erick, Napoli ti ha sempre amato e ti amerà per sempre! NA-PO-LI!!!".

Sulla morte di Morillo, i cui dettagli non sono stati diffusi alla stampa statunitense, sono in corso indagini.