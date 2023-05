In un libro di Luciano Ferrara gli scudetti del Napoli

Era de Maggio è il catalogo, pubblicato dalla Iod edizioni, dei primi due scudetti del Calcio Napoli, del 1987 e del 1990; il Napoli di Diego Armando Maradona, raccontati in 144 pagine con 100 scatti, in bianco/nero e a colori, del maestro Luciano Ferrara, per far rivivere il tempo della gioia impressa sui volti del popolo dei quartieri di Napoli, nei vicoli e nelle piazze colme di bandiere azzurre.

Da oltre cinquant'anni, Luciano Ferrara segue con passione i maggiori movimenti popolari d'Europa. Oggi, Luciano Ferrara rappresenta un pezzo importante della memoria storica di Napoli, una memoria che si espande oltre le mura della città. Era de Maggio è la realizzazione del sogno di Luciano Ferrara: unire, attorno alle sue immagini, il popolo napoletano delle tante comunità sparse nel mondo, in questo bellissimo tempo della festa del maggio 2023.

Era de Maggio contiene i testi di: Gigi Di Fiore, Maurizio Braucci, Januaria Piromallo, Simona Frasca, Rosanna Petrillo, Angela Cerritello, Erri De Luca. La curatela del progetto è dell'Associazione Noos Aps. Il progetto grafico è di Gix Musella