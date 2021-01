L'Epifania con gli Educational in streaming del Teatro San Carlo

Il Teatro di San Carlo lancia due nuovi progetti educational in streaming: Cosa farai da grande? (consigliato ai bambini dai 6 ai 13 anni) e Signore e Signori all’Opera (rivolto agli adulti).

Con Cosa farai da grande? Il Massimo napoletano apre virtualmente le porte del proprio Museo dando il via, a partire dal 10 gennaio 2021, a degli Smart Meetings on-line, per un viaggio nelle arti e nei mestieri nel mondo del Teatro d'Opera dedicato ai più piccoli e per individuare già in giovane età le eventuali attitudini e inclinazioni artistiche.

La mostra Fiabe al Museo diventerà il set di video-incontri molto speciali con maestranze e artisti del Teatro, che guideranno i ragazzi in un divertente percorso tra i segreti del proprio lavoro.

Il progetto infatti si propone di sensibilizzare e avvicinare i bambini al mondo della Musica, della Danza e dell'Opera lirica attraverso la conoscenza dei mestieri e delle arti che si svolgono all'interno del Teatro più antico d'Europa.

Sette in tutto gli appuntamenti coordinati da Patrizia Porzio, con una nuova puntata a settimana, disponibile ogni domenica mattina secondo il calendario seguente:

10 gennaio 2021: Bozzetti. Disegna l'abito del tuo personaggio delle fiabe preferito...la nostra Direttrice della Sartoria Giusi Giustino ti mostrerà come!

17 gennaio 2021: Canto. Esegui per noi una canzone seguendo i suggerimenti di Stefania Rinaldi Direttore del Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo e di Filomena Piccolo.

24 gennaio 2021: Strumento Musicale. Divertiti a registrare un breve brano eseguito con il tuo strumento musicale preferito o con uno di tua invenzione (hai mai pensato ai coperchi delle pentole)… lasciati ispirare dalla performance di uno dei nostri Professori D'Orchestra!

31 gennaio 2021: Danza. Esibisciti in una breve performance di danza...potrai ispirarti ai passi di uno dei ballerini del San Carlo!

7 febbraio 2021: Costumi. Il Carnevale si avvicina! Una delle nostre sarte ti mostrerà come confezionare un costume o un accessorio...divertiti a confezionare il tuo! Con Giusi Giustino e le sue collaboratrici della sartoria del Teatro di San Carlo.

14 febbraio 2021: Trucco. Nessun costume è perfetto senza il giusto trucco! Segui il tutorial delle nostre truccatrici e trasformarti in uno dei tuoi personaggi preferiti sarà un gioco da ragazzi! Con Annamaria Sorrentino e Tiziana Passaro

21 febbraio 2021: Storia del Teatro. E alla fine un po' di storia di questo magico Teatro...prestate attenzione perché alla fine vi aspetta un piccolo quiz grazie al quale potrete ottenere dei punti bonus! Con Antonella Rizzo.

L’iscrizione al progetto ha un costo di 10 euro. Al termine del percorso formativo saranno premiati 10 partecipanti tra coloro che si sono distinti per creatività e impegno.

Da mercoledì 20 gennaio 2021 poi, attraverso la piattaforma Zoom, partirà il corso a cura di Carlo Morelli intitolato Signore e Signori all’Opera in questa prima edizione dedicato a La traviata di Giuseppe Verdi.

Attraverso un videocorso, rivolto ad un pubblico adulto amante dell'opera ma non necessariamente con conoscenze musicali, sarà possibile per i partecipanti cambiare prospettiva e sentirsi per la prima volta protagonisti e interpreti.

Gli iscritti infatti dovranno intonare e cantare i celebri brani corali, che hanno fatto sognare generazioni intere. Lo scopo è far comprendere quali siano le dinamiche e le diverse fasi che concorrono alla realizzazione musicale di un’opera lirica.

Saranno selezionate le diverse voci, fine di costituire un ensemble corale che permetta l’esecuzione musicale.

Il corso, si svolgerà ogni mercoledì pomeriggio per un totale di 15 incontri e avrà un costo di 30 euro.

Il Club Soroptimist Napoli Vesuvius ha scelto di sostenere il Teatro di San Carlo in un’altra iniziativa: la realizzazione del calendario 2021 della Scuola di Ballo, la più antica d’Italia.

La Fondazione ringrazia dunque la presidente Maria Giovene di Girasole, Maria De Simone e tutto il Club Soroptimist Napoli Vesuvius per il sostegno ricevuto.

Il calendario della Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo è disponibile sull’e-shop del Teatro al costo di 10 euro.