Dopo Il gatto e la gabbianella, Enzo D'Alò commuove con Mary e lo spirito di mezzanotte, inno alla vita e ai nonni | VIDEO

L’anima di Napoli per raccontare i colori dell’Irlanda contemporanea attraverso il confronto di quattro generazioni di donne. E’ la sensazione che si ha quando il regista napoletano Enzo D’Alò descrive del lavoro fatto per Mary e lo spirito di mezzanotte, il suo nuovo film d’animazione che da oggi sarà in 267 sale cinematografiche.

Con Il Gatto e la gabbianella, Opopomoz, Momo e Pinocchio, D’Alò ha riportato in auge il cinema d’animazione in Italia, ha ispirato e formato a dispetto di chiunque avesse pensato che la buona animazione fosse monopolio dei giapponesi e degli americani.

I tratti dei personaggi disegnati nei suoi film sono inconfondibili, così come la poesia che c’è dietro ogni storia, emozionando adulti e bambini nella stessa misura.

Mary e lo spirito di Mezzanotte non è da meno. Anzi, sarà che per la lavorazione di questo film inizia nel 2018 trovandosi nel mezzo della pandemia rappresentando a suo modo i sentimenti e il mood che si sarebbero auspicati dopo il dramma che il mondo ha condiviso.

Quattro generazioni di donne a confronto

Già presentato alla Berlinale 2023, candidato agli Efa europei, vincitore al Chicago International Children's Film Festival, Mary e lo spirito di mezzanotte, è tratto dal romanzo "A Greyhound Of A Girl" scritto nel 2011 dall'irlandese Roddy Doyle e adattato dallo stesso D'Alò insieme allo sceneggiatore Dave Ingham.

Questa storia familiare che ha molto della famiglia materna dello scrittore irlandese folgora D’Alò riconoscendo tutte le caratteristiche cari a lui e al suo cinema. Quando incontra Roddy Doyle c’è sintonia. Una collaborazione che trova una comunanza di intenti anche dai non detti, in cui Doyle vedendo i disegni di come prenderanno corpo sullo schermo personaggi ed elementi scenografici riconosce parte della sua infanzia anche nei dettagli non raccontati. La storia della piccola Mary e delle donne della sua famiglia è entrata nella pelle di D’Alò.

Ambientato a Dublino, è una storia al femminile che mette a confronto quattro generazioni delle donne di una famiglia, con i loro esempi di determinazione ed empatia. Ecco che nell’uscita di Mary e lo spirito di mezzanotte fa capolino l’attualità in quanto è in stretta concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, rafforzando il messaggio che pervade in tutto il film.

La vicenda è quella di Mary O’Hara, bambina di undici anni che sogna di diventare chef. Un sogno sostenuto, più che da sua madre Scarlett, dalla dolcissima ed amatissima nonna Emer. La nonna però si ammalerà e solo il soprannaturale intervento del fantasma della bisnonna sosterrà la piccola Mary nel doloroso momento del "passaggio" di nonna Emer verso un'altra dimensione.

"All'inizio, l'idea di dover affrontare il concetto di perdita un po' mi disorientava ma la forza delle protagoniste mi ha spinto definitivamente a portare avanti questa bellissima storia di famiglia, dove quattro generazioni di donne si confrontano tra passato e presente, e la personalità di ognuna di loro acquista valore e peso man mano che si rivela il legame profondo che le unisce" racconta Enzo D’Alò.

A contribuire a dare vita e forma ai personaggi creati per lo schermo dal gruppo disegnatori di D'Alò sono le voci, date dal gotha dei doppiatori italiani, una su tutti Maria Pia Di Meo, voce storica di Meryl Streep e Audrey Hepburn.

La colonna sonora del film è imprezziosità da una guest che i più conoscono come attrice: Matilda De Angelis che canta due canzoni all'interno del film.

Un po' di Napoli a Dublino

In attesa di scoprire tra poche settimane se Enzo D’Alò conquisterà gli Oscar Europei, la realizzazione di Mary e lo spirito di Mezzanotte è frutto della collaborazione di artisti, disegnatori e case di produzioni provenienti da vari Paesi esteri.

Un progetto internazionale che racconta l’Irlanda di oggi dove sogno, magia e tradizione confluiscono a quella passione per il cibo di Mary attratta dal quaderno di ricette dalla nonna dove il rapporto tangibile con il cibo diventano atto d’amore. Elementi che la legano alle origini napoletane di D’Alò.

Ma la relazione con Napoli non è solo in questo. Molti rappresentanti del team di artisti e tecnici sono partenopei come i componenti di Digitalcomoedia e Tile Storytellers, specializzate nel settore dell'animazione, che hanno collaborato alla realizzazione delle scenografie e delle animazioni, alla fase di color correction e al pre-montaggio dell'opera.

Mentre la Film Commission Regione Campania ha contribuito con un finanziamento nella produzione del film.

"Il poetico film di Enzo D'Alò conferma il talento di un maestro del cinema d'animazione e sottolinea l'importanza delle politiche regionali a sostegno dell'industria dell'audiovisivo e di un genere in crescente sviluppo sul nostro territorio" dice Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania "Non a caso un settore del nuovo Distretto nell'ex Base Nato di Bagnoli sarà dedicato proprio all'animazione e ai suoi professionisti, alla valorizzazione degli artisti e delle maestranze che qui si formano ed operano nell'ambito di grandi produzioni nazionali ed internazionali”.