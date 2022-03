Undici anni senza Enzo Cannavale, il figlio: "Sei uno degli esseri più belli che ho incontrato in vita mia"

"Per il tuo sguardo la tua ironia la tua umiltà l’artista e l’uomo che sei stato. Papà sei uno degli esseri più belli che ho incontrato in vita mia! Manchi…". E' il post pubblicato da Alessandro Cannavale figlio del grandissimo e indimenticato attore Enzo Cannavale, nel giorno in cui ricorrono 11 anni dalla sua scomparsa a 83 anni.

Enzo Cannavale, scoperto da Eduardo De Filippo mentre lavorava come impiegato delle Poste, nella sua lunghissima carriera cinematografica e teatrale si è tolto grandi soddisfazioni. Ha lavorato tra gli altri nel film premio Oscar di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, con Troisi (Le vie del Signore sono finite), De Crescenzo (Nastro d'argento per l'interpretazione in 32 dicembre), Salemme, Nanny Loy, Bud Spencer, Marco Ferreri, Lina Wertmuller, Bombolo e Nino D'Angelo.