Enzo Avitabile commuove al Plebiscito: "Che emozione ripartire da qui"

La musica di Enzo Avitabile ha fatto il giro del mondo, ma l'alchimia che si crea tra l'artista e il pubblico partenopeo è irripetibile. E il maestro non ha deluso le attese, emozionando il pubblico di piazza del Plebiscito per la sesta serata di Restate a Napoli: "E' meraviglioso ripartire da qui - racconta - Napoli è casa, è una mamma e l'emozione è sempre enorme. Stiamo dimostrando che possiamo ripartire dopo un momento difficile per tutti".

Neapolitan Invasion è lo spettacolo che Avitabile ha portato in piazza, un percorso strumentale della sua carriera musicale che ha potuto contare anche la collaborazione di personalità del calibro, tra gli altri, di Tony Esposito e Clementino.