L'enigma della busta gialla. Intervista a Carmine Zamprotta

E’ in libreria il nuovo lavoro di Carmine Zamprotta, scrittore e giornalista, che questa volta si è presentato ai suoi lettori con un romanzo “L’Enigma della busta gialla”, edito da Graus.

Dalle inchieste giornalistiche ad un romanzo, come nasce questo cambiamento?

“L’dea è nata su input di alcuni amici, che mi avevano chiesto di cimentarmi in un genere diverso, e quindi ho accettato la sfida.”

Quale argomento hai trattato in questo nuovo libro, e quali sono state, se si sono evidenziate, le difficoltà che hai dovuto affrontare cimentandoti in un nuovo genere

“Come ho chiarito nella breve prefazione, anche in questo caso ho scritto rifacendomi ad una storia vera, affrontando il grave problema della corruzione che affligge il nostro paese. Ho preso spunto dai casi di compravendita di esami in diverse università italiane e del fenomeno dei concorsi truccati per conquistarsi una cattedra”.

Insomma, una nuova inchiesta, casi di vita vissuta, la cronaca al primo posto

“Certo, ho trattato casi di cronaca al limite della nera, fatti reali, il tutto romanzato, ma mai senza perdere di vista la realtà che ci circonda. Non è un caso che pongo in evidenza le ramificazioni che la corruzione può avere, sfiorando, in un capitolo, anche organizzazioni religiose vicine al Vaticano, il malaffare non risparmia nessuno”.

Parli dell’amicizia che si crea tra un giovane giornalista ed un poliziotto in questa lotta contro la criminalità organizzata

“Pongo in evidenza che anche in questo settore, quello universitario, è sempre presente la mano della camorra, e poi lascio ai lettori il finale, non scopriamo le carte del racconto”.

Certamente. Proseguirai con questo nuovo genere?

“Mai dire mai, vedremo come si evolverà questo romanzo tra i lettori. Ci tengo a dire, infine, che e i diritti d'autore li ho donati per la ricostruzione di un orfanotrofio nelle Filippine".