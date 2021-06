Emiliana Cantone: "faccio cose 'e pazze"... e torno ai live

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Con l'inizio dell'estate, arriva il nuovo fresco brano di Emiliana Cantone, dal titolo "Faccio cose 'e pazze". Il videoclip ufficiale disponibile dal 22 Giugno su YouTube segna un duplice ritorno della cantante: quello delle hit estive e quello gradito ai fans, del ritorno ai concerti live. Sul ritorno ai concerti dal vivo, Emiliana Cantone racconta: "Il mondo dello spettacolo è stato il primo a fermarsi e l’ultimo a ripartire. Continua ad essere penalizzato a causa delle restrizioni, che non ci fanno tornare a riepire le piazze ed i teatri, dove il pubblico ci gode. Per fortuna il mondo del Wedding sta timidamente ripartendo e questo rimette in moto (molto lentamente) anche la nostra musica, che è il motore dei nostri sentimenti". "Faccio cose 'e pazze" è una summer hit che rispecchia l'inconfondibile grinta che da sempre caratterizza Emiliana Cantone, che nella sua versatilità, sa mixare sapientemente il genere melodico a quello più movimentato come questo. Il brano racconta di una storia d'amore tra due giovanissimi, di una gelosia e di questo sentimento che torna nella quotidianità di ognuno di noi. Girato al "Rione La Pigna" di Casalnuovo di Napoli (noto come 219), in una tipica giornata calda partenopea, la prima parte è ambientata nella quotidianità della vita di un ragazzo e una ragazza, mentre nella seconda parte, il cambio look della Cantone con un riccio aggressivo, sposta i colori del brano nella notte partenopea. Il video diretto da Marco Cantone, accompagna il sound accattivante ed il ritornello diretto che rilascia una contagiosa esplosione di freschezza musicale con tutta l'intenzione di farci tornare a vivere una estate di ritmo e di musica. Testo di Nino Golino, Emiliana Cantone, Mimmo Sarti. Arrangiamenti di Mimmo Sarti, Sax di Rocco Di Maiolo e Mix di Francesco Di Tullio.