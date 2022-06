Elias la Flame, un napoletano alla conquista del panorama nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Dal 19 maggio è disponibile "Jupiter", il nuovo progetto del musicista anonimo Elias La Flame. Spirito da dj set, suoni house e un mood garage, incanta per sonorità e contenuti, sorprendendo le scene musicali, confermandosi una eccezione nel panorama della musica italiana. Il suo primo disco è prodotto nella più pura concezione della tradizione del djset europeo. “Jupiter” è un progetto discografico con distribuzione Artist First, un album dotato di un'approccio al classic house, molto più di una disco: una stasi delle cose che Elias svela nota dopo nota. ”L’anonimato per me è una maschera protettiva e con questo mezzo vorrei dare risalto alla musica ed esclusivamente a questo aspetto, poi dietro al buio di chi ci si cela dietro è relativo, ma voglio con questa scelta arrivare alla gente con delle domande". Chi è Elias La Flame? L’anonimato è il vero nome di Elias ed è nato nel giorno stesso in cui è stato pubblicato “Jupiter”, il suo primo album. L’incognito è il suo barrio e humus musicale, dietro una porta dove può scorgere la vita in un “Panta rei” moderno, può scegliere di esistere. La Flame è un filtro, una finzione o come in un intreccio pirandelliano si denuda degli schemi metropolitani per essere un IO senza nome, che sa essere vero dietro una maschera protettiva che gli concede la possibilità di esprimersi liberamente e di comporre la vita.