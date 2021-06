Nuovo singolo per Edoardo Bennato: Bagnoli è "La bella addormentata" (VIDEO)

Il cantautore dedica una favola benaugurate al quartiere a Ovest di Napoli in cui è nato e cresciuto

Bagnoli protagonista di una favola. Almeno nelle note di Edoardo Bennato che esce con il nuovo singolo, con annesso videoclip, 'La bella addormentata'. “È una canzone a cui tengo molto - spiega il cantautore - è benaugurante. Bagnoli vista come la protagonista di una favola, come la favola de ‘La bella addormentata’ che aspetta il bacio del principe per svegliarsi: addormentata di fronte al mare e solo un bacio la può svegliare”.

Bennato è nato e cresciuto nel quartiere a Ovest di Napoli e il brano è un omaggio ad un luogo che aspetta da anni un 'risveglio' economico che stenta ad arrivare. 'La bella addormentata' è anche un videoclip per la regia e montaggio di Massimo Tassi, che è disponibile da oggi sul canale YouTube dell’artista. Girate lungo il pontile di Bagnoli, le immagini del video presentano un paesaggio suburbano caratterizzato dalla “stazione dell’acciaio, stazione abbandonata”, quindi l’ex Ilva e poi ex Italsider, terra abbandonata ma anche terra di nessuno che è in attesa di recupero e di riqualificazione.

Il brano è il terzo singolo estratto dal nuovo disco di Edoardo Bennato 'Non c’è', un album prodotto da Sony Music in cui confluiscono le due anime rock dell’artista napoletano, la versione della “prima ora” e quella strettamente attuale.