In commissione Cultura le eccellenze napoletane: tra i premitati Liuzzi, Piscopo e il maestro Mallozzi

Sono state consegnate oggi nel corso della riunione della commissione Cultura e Attività produttive, presieduta da Luigi Carbone, i riconoscimenti ai promotori di iniziative che portano in giro la qualità e la capacità del fare napoletano, nella giornata dell’Orgoglio partenopeo. La vice presidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino, ha ricordato che la giornata è dedicata a tutti i napoletani in Italia e nel mondo, perché possano ricordare con orgoglio i motivi per cui essere fieri della propria appartenenza identitaria.

I premiati 2022 sono stati Federico Quagliuolo, fondatore del sito “Storie di Napoli”, Giuseppe Mallozzi, direttore principale dell’orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli, Luca Piscopo, responsabile del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, ed Emanuele Liuzzi, atleta plurimedagliato del canottaggio, tesserato per le Fiamme Oro e oggi velista componente dell’equipaggio di Luna Rossa. Nella seconda parte della seduta, la commissione ha incontrato l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e una rappresentanza degli operatori della fiera storica di San Gregorio Armeno. Sull’ipotesi di un rinnovo della delibera istitutiva della fiera, come proposto dalle consigliere Alessandra Clemente (Misto) e Flavia Sorrentino (Insieme per il futuro) che prevedeva agevolazioni, l’assessora ha spiegato che sono necessari ulteriori approfondimenti.