Sapete perché si dice “'E vruoccole so buone dinte ‘o lietto”?

Perchè si dice “'E vruoccole so buone dinte ‘o lietto”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Letteralmente significa “I broccoli, le moine e i vezzi sono buoni nel letto”. Proverbio nato in ambito contadino al tempo remoto allorché il popolino napoletano era costretto a mangiare per atavica inopia quotidianamente verdura al punto che i napoletani erano detti “mangiafoglie” e solo ai tempi più recenti “mangiamaccheroni”. Il fatto di consumare quasi esclusivamente verdura venne a noia e fece affermare che ‘e vruoccole (i broccoli) erano buoni a letto; ma chiaramente si trattava di un giuoco di parole essendo i broccoli del proverbio non la nota verdura, ma piuttosto le moine e i vezzi che gli sposi sono usi a scambiarsi: le moine semanticamente sono per traslato appaiate ai broccoli perché, come questi ultimi, sono fatte di tenerezza.