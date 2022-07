E...state al negombo: musica e cabaret arrivano ad ischia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sarà un'estate da non perdere quella dell'Isola d'Ischia, che vede come protagonista dei grandi eventi il Negombo. La location - Titolo della rassegna è "E...state al Negombo", e per quei pochi che non lo conoscessero, stiamo parlando di una location ad Ischia, adagiata nella baia di San Montano, l'insenatura più suggestiva dell'isola. Immerso in un'area verde di oltre 9 ettari, è un luogo di benessere caratterizzato da un'atmosfera serena ed amichevole e frequentato da un turismo orientato ai valori emergenti della salute e della bellezza. Gli eventi - E...state al Negombo prende il via il 13 Agosto con il concerto di un pezzo di storia della musica napoletana come Nino d'Angelo, con lo spettacolo 40 anni di ‘Nu jeans e ‘na maglietta. Dopo il sold-out nei più importanti teatri del Bel Paese, Nino D’Angelo non si ferma. Sull'evento racconta: "Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni”. Si prosegue il 19 Agosto con Rocco Hunt ed il suo Libertà + Rivoluzione Tour. Sul palco il rapper campano presenterà i brani degli ultimi album “Rivoluzione” e “Libertà”, oltre alle sue più grandi hit. Il 20 Agosto arrivano Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio in “Un giorno all’improvviso”. Nella magica notte del 10 Maggio 1987- si legge nelle note dello spettacolo scritto da Eduardo Tartaglia - Biagio, Mario, Francesco e Tonino, ebbri di felicità per la conquista dello scudetto del Napoli, si dissero addio su una spiaggia del litorale partenopeo... ed il resto è tutto da scoprire. Si continua poi il 23 Agosto il concerto di Franco Ricciardi che porterà in scena tutti i suoi più grandi successi in una esperienza live da non perdere. Le dichiarazioni - Gli organizzatori dell'evento dichiarano: "La cultura è il motore di ogni persona. Queste manifestazioni sono motivo di festa per coinvolgere la cittadinanza, i turisti, gli artisti ed il territorio, e colmano gli spazi destinati alle attività culturali nei luoghi che le ospitano. Bisogna recuperare l'esperienza dal vivo sull'isola di Ischia e questi eventi nel loro senso più ampio, sono l’incontro fisico tra persone e divertimento: ed oggi il pubblico ne sente un profondo desiderio".