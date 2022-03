Oscar 2022, è la notte di Paolo Sorrentino con "E' stata la mano di Dio"

"E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar 2022. Il film sulla Napoli dell'adolescenza del regista ha già raccolto altre due prestigiose candidature ai Bafta e ai Critics Choice Awards, oltre al Leone d'argento ricevuto a Venezia. Tra i grandi estimatori del lungometraggio di Sorrentino è l'attore Robert De Niro, che lo ha elogiato in una lettera.

La notte degli Oscar è in onda in Italia in diretta dalle 00.15 su Sky Cinema Oscar, Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su Tv8.

Il regista partenopeo ha già vinto l'Oscar per miglior film straniero per La Grande Bellezza nel 2014. Il competitor diretto più duro da superare per il regista napoletano è il giapponese Drive my car. Il film nipponico è presente anche nelle categorie miglior film e regia.

La cinquina per il miglior film straniero

Flee – film danese e documentario d’animazione per la regia di Jonas Poher Rasmussen

Lunana – A Yak in the Classroom (Lunana: A Yak in the Classroom), film d’avventura dal Bhutan per la regia di Pawo Choyning Dorji

La persona peggiore del mondo, drammaticod, alla Norvegia per la regia di Joachim Trier

E’ stata la mano di Dio, Drammatico, Italia per la regia di Paolo Sorrentino

Drive my Car, Giappone, Drammatico di Ry?suke Hamaguchi

Napoli orgogliosa

Un tocco di Napoli c'è anche con l'adattamento americano del romanzo di Elena Ferrante The Lost daughter che ha tre nomination tra cui miglior sceneggiatura non originale e migliore attrice protagonista Olivia Coleman, apprezzatissima in "The Crown".

"Siamo molto orgogliosi per la nomination agli Oscar come miglior film straniero per 'E' stata la mano di Dio'. Congratulazioni a Paolo Sorrentino e a tutto lo straordinario cast. E' una vittoria anche per Napoli". Lo aveva scritto su Twitter il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al momento della candidatura della pellicola di Sorrentino.