Golden Globe, "E' stata la mano di Dio" di Sorrentino candidato come miglior film non in lingua inglese

"E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino è tra i candidati ai "Golden Globe" come miglior film straniero. A dare l'annuncio a Los Angeles la presidente della Hollywood Foreign Press Association, Helen Hoehne. L'assegnazione dei premi della 79esima edizione si terrà il 9 gennaio 2022.

I quattro film che contenderanno il premio alla pellicola del regista napoletano sono: Drive my Car, A Hero, Madres paralelas, Scompartimento n. 6.

Paolo Sorrentino è stato anche candidato per l'Italia con "E' stata la mano di Dio" anche per gli Oscar e il fatto di essere tra i migliori film stranieri per il Golden Globe è ritenuto di ottimo auspicio.