DPCM Covid, a Bacoli chiusura della Casina Vanvitelliana e di molti altri siti

"Da oggi e fino a dicembre, in ossequio alle nuove norme nazionali, la Casina Vanvitelliana resterà chiusa al pubblico". Lo spiega il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

"Così come - aggiunge il primo cittadino - la Piscina Mirabile, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Castello Aragonese, il Palazzo Imperiale di Baia, il Parco Archeologico Sommerso, la Grotta della Dragonara, il Colombario del Fusaro. E tanto altro ancora. Tutto l’immenso patrimonio culturale di Bacoli, dei Campi Flegrei, d’Italia. È un divieto doloroso ma mi auguro possa essere utile per frenare la nuova ondata di contagi. Da giorni sto evidenziando la continua crescita di cittadini positivi in città. Oltre che in tutta la Campania, nei comuni a noi più vicini. Ho chiesto più volte responsabilità alla popolazione, lasciando aperti i luoghi di aggregazione, senza che però vi sia stata una risposta di buon senso. Le immagini degli ultimi fine settimana sono ancora negli occhi di tutti. Nelle prossime ore, sulla scorta degli ultimi dpcm, e delle ordinanze regionali e locali, oltre che ad un confronto con le autorità sanitarie e le forze dell’ordine, riunirò il Centro Operativo Comunale per assumere le decisioni necessarie per tutelare la salute dei cittadini".