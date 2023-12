Il rischio Vesuvio diventa uno spettacolo tra musica e teatro

Si chiama “Dottò, ma quando scoppia il Vesuvio”, lo spettacolo ideato dai napoletani Enzo De Novellis e Lello Somma che esorcizza la paura storica del popolo napoletano e vesuviano facendo divulgazione a suon di musica. Chitarra, basso e parole per raccontare l'evoluzione storica di un simbolo senza tempo, che parte proprio dalla prima grande eruzione per seguire un percorso storico-divulgativo unico nel suo genere. Lo spettacolo andrà in scena, tra le varie date, il prossimo 13 dicembre al teatro Città di Pace di Caserta per un'iniziativa benefica a favore della Unione italiana lotta alla distrofia muscolare insieme ai vari Lions club casertani e il contributo di altri partner. “Abbiamo ideato lo spettacolo “Dottò, ma quando scoppia il Vesuvio – il Nuovo Grand Tour” per mettere in scena tutti gli ingredienti che la macchina Vesuvio ha saputo produrre e custodire nel tempo fino ad oggi.

Per la prima volta – spiegano gli autori - ci si trova davanti ad una rappresentazione teatrale dove attraverso un viaggio nel tempo fatto di immagini, video e musica è possibile conoscere la storia eruttiva del Vesuvio che consente al pubblico di conoscere a fondo il funzionamento del vulcano”. Questo racconto itinerante nella storia territoriale del vulcano è possibile grazie all’affiatamento, talvolta anche divertente, che si instaura tra il “Dottò” e il "Maestro", mentre sullo sfondo scorrono le immagini di un video montato ad hoc e accompagnato dall’esecuzione dal vivo di brani musicali arrangiati in chiave moderna. Ma lo spettacolo non si limita solo alla descrizione dell'attività eruttiva avvenuta nei secoli: bastano le splendide immagini storiche per poter rimettere in moto la macchina e scandire i tempi della crescita culturale dell’area vesuviana, dal fenomeno del Grand Tour fino ad arrivare ai tempi moderni con le continue scoperte tecnologiche che venivano mostrate con orgoglio nei salotti napoletani mentre l’Europa veniva colta di sorpresa dalla rivoluzione industriale.

E senza poi dimenticare l’ultimo evento eruttivo al Vesuvio del 1944, il viaggio fa dapprima tappa nella Napoli annichilita nelle barbarie dell’ultimo conflitto mondiale, e in seguito, quando durante il boom economico la popolazione cerca di tirar su la testa, vengono gettate le basi per completare attraverso il nuovo piano regolatore lo scellerato disegno di espansione urbanistica nei Campi Flegrei e nell’intera area vesuviana: sarà questa scelta di espandere il tessuto urbano di Napoli che porterà, fino ai nostri giorni, la soglia del rischio vulcanico (e non solo) ad un crescente ed inaccettabile livello.

Nella parte finale dello spettacolo, “sviluppiamo un’idea per la soluzione del rischio vulcanico nell'area vesuviana, con l’intento di evidenziare come la 'risorsa Vesuvio' può rappresentare un potente strumento economico per un importante programma di crescita e sviluppo territoriale nella sicurezza. Se da un lato il vulcano ci consente di poter lavorare in 'serenità' ad un programma efficiente per il decongestionamento dell’aree più a rischio, è anche vero che le stesse aree dovranno seguire in tutti i sensi un processo di ammodernamento sull’offerta turistica, riuscendo a collegare con mezzi di trasporto a impatto ambientale ridotto in modo più efficiente, la “risorsa” Vesuvio con tutte le aree della Campania, comprese quelle più interne spesso lasciate isolate dai circuiti turistici classici”.

Si innescherebbe così un nuovo Grand Tour che con una rinnovata potenza culturale potrebbe migliorare i programmi turistici non solo regionali, allo stesso modo di quella macchina “turistica” dedita alla cultura del paesaggio dell’Europa del tardo ‘700, che si alimentava attraverso la curiosità dei viandanti e permettendo al Vesuvio di poter esercitare cultura e scrivere la sua storia nel mondo. Il nuovo Grand Tour rappresenta “il nuovo abbraccio turistico” che il territorio offre ai visitatori, che oggi si presentano non più nelle vesti di viandanti curiosi, ma con la giusta alchemica miscela tra antico e moderno, perduto e ritrovato e perché no, sacro e profano, così come storia, identità e tradizione impongono.