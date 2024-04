Un documentario su Totò proiettato a Los Angeles

Durante la giornata napoletana dell'Italian comedy Festival è stato proiettato in anteprima mondiale un cortometraggio-omaggio a Chaplin e Totò realizzato dagli allievi del master in Cinema e Televisione dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il cortometraggio, che riflette lungamente anche sui temi attuali delle guerre, sarà presentato al pubblico americano il 30 Aprile, a Los Angeles, nel corso della serata finale della terza edizione del Festival.

"In 'Totò e Chaplin: Follow the Smile', il genio comico italiano Totò e l'icona del cinema muto Charlie Chaplin si incontrano sullo schermo con l'obiettivo di dimostrare al pubblico internazionale che i due artisti sono davvero molto simili e che solo le barriere linguistiche non hanno permesso a Totò di ottenere un riconoscimento internazionale - così gli allievi presentano il loro lavoro - Il corto mette in risalto le similitudini e le differenze negli stili di comicità di Totò e Chaplin, mostrando come entrambi abbiano lasciato un`impronta indelebile nel mondo del cinema. Mentre Totò conquista il pubblico con la sua schiettezza e il suo irresistibile fascino partenopeo, Chaplin incanta con la sua maestria nel trasformare le situazioni più banali in momenti di puro spasso. Attraverso questa celebrazione del loro lavoro, Totò e Chaplin: Follow the Smile offre una panoramica avvincente e divertente della comicità italiana e internazionale, introducendo Totò al pubblico mondiale in modo indimenticabile".