Al premio Nobel Denis Mukwege la medaglia della città di Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha conferito la medaglia della città di Napoli a Denis Mukwege, medico e attivista congolese, premio Nobel per la pace 2018. La cerimonia si è svolta al Teatrino di corte del Palazzo Reale di Napoli, nel corso "La nuit de paix", organizzata dal Console Angelo Melone, della Repubblica democratica del Congo. L'evento presentato dalla conduttrice televisiva, Veronica Maya, ha visto, tra gli altri, l'assessore regionale Felice Casucci, il presidente dell'Ordine dei farmacisti e assessore del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, il professor Paolo Ascierto, direttore Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Pascale, il direttore generale del Pascale Attilio Bianchi, il Magnifico rettore della Federico II Matteo Lorito. Presenti ancora, l'assessore regionale della Campania, Armida Filippelli, l'assessore del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, i parlamentari Valeria Valente e Francesco Silvestro, i consiglieri regionali Giuseppe Sommese e Gennaro Saiello, il delegato della città metropolitana Salvatore Pezzella, il Sindaco di Procida Dino Ambrosino, il Sindaco di Forio Francesco Del Deo e il Sindaco di Giugliano in Campania Nicola Pirozzi, la presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, le medesime cariche militari e religiose della città.

Il dottor Mukwege, 67 anni, ginecologo e attivista per i diritti umani che nel suo ospedale "Panzi" a Bukavu, nella regione del Ki- vu della Repubblica democratica del Congo, cura donne e a volte anche adolescenti, vittime di crimini sessuali compiuti nella guerra in corso nel suo paese dal 1998. Novantamila le pazienti assistite fino a oggi. Per il suo lavoro e per aver portato all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale la brutale violenza sistematica contro le donne nel suo Paese, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Sakharov per la libertà di pensiero dal Parlamento europeo nel 2014 e il premio Nobel per la pace nel 2018.

"La sua è una presenza importante in città - ha affermato il Sindaco di Napoli e Metropolitano - diventa un simbolo per aiutare le donne in Africa, ma anche per potenziare le politiche già in essere, per le donne della nostra città. Vogliamo rafforzare il ponte tra Partenope e il Congo".

All'ospedale Panzi, fondato da Mukwege, sono stati donati una tac dall'Istituto Pascale e centodiecimila euro di medicinali raccolti dall'ordine dei farmacisti di Napoli. Il professore Paolo Ascierto ha annunciato una collaborazione attraverso la telemedicina tra l'istituto napoletano dei tumori e l'ospedale congolese. Mukwege riceverà oggi alle 11 la laurea honoris causa in Gestione delle politiche e dei servizi sociali, diventa conferita dal rettore della Federico II Matteo Lorito nel polo universitario di Scampia.