De Magistris arriva a teatro con “Istigazione a sognare”

Torna a Napoli 'Istigazione a sognare', l'opera di teatro civile di Luigi de Magistris che sarà in scena questa sera alle 20:45 al Teatro Sannazaro in via Chiaia. Dopo il successo dell'esordio all'Istituto per gli studi filosofici de Magistris approda in teatro e racconterà dell'intreccio tra mafie e politica e della funzione civilizzatrice della Costituzione italiana, attraverso la sua storia di magistrato e del suo successivo impegno politico come sindaco di Napoli.

Da una parte, la cronaca-racconto di alcune vicende giudiziarie che evidenziano l'intreccio sistemico tra politica e malaffare; dall'altra la narrazione, attraverso quattro casi, della forza morale e civile che manifesta l'attuazione del dettato costituzionale. L'ultima parte dell'opera riproporrà alcuni articoli della Costituzione, in particolare il secondo comma dell'articolo 3, come strumento per la costruzione di una pacifica convivenza civile fondata sui principi di libertà, uguaglianza e dignità umana e sociale. Sul palco assieme a de Magistris, Helen Tesfazghi (voce), Paolo Sessa (pianoforte), Paolo Forlini (percussioni). L'adattamento drammaturgico di Andrea de Goyzueta e Nicola Capone; Carlo Iavazzo (video); Guido Molea (editing).