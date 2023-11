D'Agostino: "De Luca è il vero erede di Eduardo De Filippo. Lo vorrei re d'Italia"

Roberto D’Agostino ha presentato al Modernissimo l'ultima sua fatica letteraria "Roma santa e dannata". In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal giornalista, showman e inventore di Dagospia ha parlato del suo rapporto con Napoli, del paragone con Roma e di colui che definisce l'unico e vero erede di Eduardo.

"Napoli è una città che amo da morire, è anche più pagana di Roma. Qui perfino un cornetto portafortuna assume una valenza fallica, sacro e profano si mescolano. Ci ho vissuto per tre anni, ci ho passato lunghi periodi estivi, ho fatto il critico musicale e ho assistito all’esplosione della Nuova compagnia di Canto Popolare, ho conosciuto Beppe Barra, Roberto De Simone, James Senese, tutta la scena musicale che ancora prima di Pino Daniele era già di grandissima vitalità

De Luca come Eduardo

"Sono un suo grande fan, l’ho voluto conoscere, insieme a Renzo Arbore ci vediamo i suoi interventi passaggio per passaggio. Che tempi! Che pause! È il vero erede di Scarpetta e di Eduardo, che eloquio! Lo vorrei re d’Italia, passa dal serio al ridicolo è viceversa. Crozza può anche imitarlo ma l’originale è impagabile", spiega D'Agostino.

Cosa ama di Napoli

"Per esempio Marisa Laurito è una sorella per me, grande artista. E un grandissimo era pure Luciano De Crescenzo, capace di fondere mondo classico e napoletanità. Quando venivo a Napoli andavamo subito da Mattozzi a piazza Borsa a farci di pasta e patate come fosse cocaina. Un napoletano atipico invece era La Capria, perché si era profondamente romanizzato. In ogni caso Roma e Napoli hanno questo in comune: la chiacchiera. Ho passato nottate intere in conversazione, a gustare il piacere della parola... Molto meglio di qualsiasi altra cosa. Oggi ho ancora molti legami con Napoli. Mi piace tantissimo l’attrice Teresa Saponangelo. Adoro Antonio Capuano, dal fascino antico, incredibile. Sono amico di Lia Rumma, da lei ho comprato tante opere d’arte. Vado sempre al San Carlo. Sul turismo di massa non siate gelosi di Napoli, ‘sti poveracci che vivono in posti di m... lasciamo che conoscano un po’ la bellezza. Napoli fa battere il cuore", conclude.