Maurizio de Giovanni conduce La Biblioteca dei Sentimenti: "L’obiettivo è portare la gente che ci guarda in tv nelle librerie"

Da tempo si è vociferato che Maurizio de Giovanni avrebbe condotto il ritorno su Raitre di Per Un pugno di libri, il game in cui la letteratura faceva da terreno alla sfida tra gli alunni di due scuole. Una notizia vera solo in parte: dal seme di quell’idea su quel atteso ritorno è nato qualcosa che mira a essere, più inclusivo, a suo modo più accogliente, La biblioteca dei sentimenti, striscia quotidiana in onda su Raitre dal 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 15.20 condotta da de Giovanni e Greta Mauro, insieme a loro ci saranno nove studenti universitari per parlare dei sentimenti raccontati nei libri.

Un format culturale per Natale

15 puntate della durata di 45 minuti che andranno in onda in pieno clima natalizio dove sarà protagonista un sentimento come la felicità, la nostalgia, la rabbia, la paura e il senso di colpa, declinati attraverso l’analisi di un grande classico, un romanzo contemporaneo e un libro di saggistica. A confrontarsi sul sentimento del giorno declinato attraverso i tre testi ci saranno ragazzi che vanno dai 18 ai 25 anni selezionati da tutta Italia che provengono non solo da percorsi universitari diversi ma anche da differenti ceti sociali che ne discuteranno con scrittori e personalità provenienti del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo.

Un format plurale, soprattutto, da un punto di vista culturale. È accogliente, per dare spazio a tutte le sensibilità culturali e letterarie dove la condivisione dei punti di vista sulla discussione di nuovi libri e capisaldi, avviene tra i ragazzi e gli ospiti che intervengono in studio, ma vuole allargarsi a tutti.

“L’obiettivo è portare la gente nelle librerie, facendo venir voglia a chi ci segue da casa non solo a leggere ma a scoprire o riscoprire delle gemme letterarie. Facendo questo programma mi è venuta voglia di leggere libri a me fino a quel momento ignoti” afferma Maurizio de Giovanni durante la conferenza stampa al Centro di Produzione Tv Rai di Napoli.

In questo programma i libri sono il pretesto per parlare della vita, comprendere meglio ciò che è stato vissuto dalle persone che guardano e partecipano alla Biblioteca dei Sentimenti. La letteratura per mettere a fuoco gli stati d’animo ecco che per entrare subito nel cuore dell’argomento o, per meglio dire, del sentimento del giorno Maurizio de Giovanni apre il programma con un monologo originale scritto da lui con Francesco Velonà per dare come dice lui la nota d’accordo. Un esperimento importante per lo scrittore e drammaturgo napoletano che si misura con la televisione stando davanti allo schermo, dimostrando che potrebbe un efficace e abile narratore anche in video, mettendoci proprio lui la faccia.

La Biblioteca dei Sentimenti è sperimentale su molti fronti per la direzione Intrattenimento Day Time della Rai, sezione guidata da Angelo Mellone. L’auspicio è che gli ascolti siano incoraggianti da alzare il tiro e fare una nuova edizione più prolungata il sabato pomeriggio da trasmettere dopo il fortunato TV Talk in cui si possa pensare di introdurre anche un segmento game come Per Un Pugno di Libri.

“L’idea è riproporre un programma dedicato ai libri sperando di collocarlo il sabato pomeriggio. Il gruppo di autori ha pensato di coinvolgere Maurizio de Giovanni e Greta Mauro. Una conduzione inedita. Inoltre si è pensato di che fosse più bello, anche in chiave di esperimento, partire dall'intuizione di coinvolgere i giovani non con la gara ma con il dialogo e la riflessione attorno al mondo letterario” spiega il direttore Mellone “Da questa virata che ha avuto il programma la scelta di dare un titolo diverso, aderente alla nuova struttura drammaturgica del format dove attraverso libri nuovi o iconici si raccontano i sentimenti. Il confronto e la condivisione sono opzioni consone anche al fatto che per ora sono tre settimane di programmazione durante il periodo natalizio. Se questa nuova proposta autoriale andrà bene, come ci auguriamo, nulla vieta il prossimo anno di reinserire la competizione tra le scuole, ovviamente creando un programma più lungo nella durata e che abbia una progettualità di un anno aprendo un casting mirato e lungo”.

Un conduttore inedito, Maurizio de Giovanni

“La dimensione che preferisco e che mi è più congeniale resta quella di scrivere romanzi alla mia scrivania bevendo un buon caffè. Fare lo scrittore è il mio vero lavoro” precisa Maurizio de Giovanni. Sicuramente c’è curiosità nel vederlo in tv, in un ruolo del tutto nuovo.

In teatro qualche volta tiene le fila da mattatore ma in questo caso la storia è diversa. Non era neanche scontato che effettivamente prendesse in considerazione la conduzione con Greta Mauro di La biblioteca dei Sentimenti.

Durante la registrazione del programma in cui scrittori come Viola Ardone, Teresa Ciabatti e Lorenzo Marone insieme a personaggi del teatro e del giornalismo come Lina Sastri e Franco Di Mare dialogano a cuore aperto con i ragazzi, Maurizio de Giovanni ha trovato nuovi stimoli e spunti che lo hanno appassionato. Proprio in quei giovani vede i protagonisti che tengono in piedi La biblioteca dei Sentimenti. È colpito da quel loro piglio nell’approcciarsi a quei sentimenti universali che rimbalzano tra le pagine dei libri alla vita. In loro investe per la scommessa della riuscita di questa striscia quotidiana che, in fondo anche se radicalmente trasformato, raccoglie l’eredità di un cult come Per Un Pugno di Libri

“Quando abbiamo registrato la puntata che affronta il sentimento del senso di colpa, avvicinandoci al classico Delitto e Castigo, abbiamo avuto tra gli ospiti un ex magistrato molto famoso che ha parlato della colpa come materia di lavoro. E vedere come interlocutore ideale di Fedor Dostoevskij un ex magistrato ha portato i ragazzi a dibattere in maniera viva e attuale sulla colpa, un sentimento che pervade Delitto e Castigo. Ha portato un dialogo bellissimo, con spunti di riflessione, che porta a un confronto diretto anche tra età diverse” spiega De Giovanni e sottolinea “ I ragazzi sono al centro del dibattito editoriale. C’è una fortissima vicinanza alla lettura dei ragazzi fino ai 18 anni poi c’è un gap in cui si riscontra un allontanamento dal leggere che viene poi ripreso con fasce di lettori abituali che avviene dai 30 anni in su. Per fortuna, i giovani che partecipano alla Biblioteca dei Sentimenti ribaltano clamorosamente questi dati poco incoraggianti, portando invece l’attualizzazione della lettura che è un preludio fondamentale. I nostri ragazzi vengono da tutta Italia, molto diversi tra di loro per estrazione e carattere, offrendo un molteplice piano d’ascolto, conferendo così al programma una particolare energia dove c’è coralità”.

“Resterete stupiti dai ragazzi di Biblioteca dei sentimenti” aggiunge Greta Mauro “Sono emozionati ma dimostrano disinvoltura nel stare davanti alle telecamere. Mostrano intelligenza e rapidità nell’elaborare i concetti cosa importante in tv, avendo un atteggiamento divertito. Nessuno dei ragazzi ha detto mai cose banali”.

È stato bello e difficile scegliere gli autori ospiti delle 15 puntate” racconta Maurizio de Giovanni “Tanti di loro hanno voluto partecipare proprio per incontrare e dialogare con i giovani studenti della nostra “biblioteca”. Ciò è stato molto generoso e mi fa essere felice di appartenere a questa categoria”.