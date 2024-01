Eduardo De Crescenzo incanta il teatro San Carlo

Ha registrato il tutto esaurito il Teatro San Carlo, in occasione del ‘Concerto dell’Epifania’ promosso dall’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, in collaborazione con la Fondazione Ravello e la Fondazione Banco di Napoli e con il supporto di numerosi imprenditori, tra i principali la Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Una serata fortemente voluta dal centenario ateneo campano per rinsaldare lo storico legame con la sua regione e che rientra nelle attività di Terza Missione, atte a valorizzare le iniziative culturali dell’Università sul territorio. In concerto un magnifico Eduardo De Crescenzo che ha emozionato la platea con ‘Essenze Jazz’, una biografia musicale che ha incantato il pubblico in un viaggio attraverso le melodie dei suoi intramontabili successi internazionali, da ‘Ancora’ e ‘L’odore del mare’ fino ad arrivare alla sua dimensione più poetica con ‘Sarà così’ o ‘La vita è un’altra’. Dopo i successi della rassegna musicale ‘Sulle note del mare’ che l’estate scorsa ha portato sul palco della neoclassica Villa Doria d’Angri artisti del calibro di Enzo Gragnaniello, Danilo Rea, i Cameristi della Scala e lo stesso De Crescenzo, con questo evento l’Università promuove un appuntamento al di fuori del contesto accademico, in un tempio della musica e della storia di Napoli.

Tradizione centenaria

“La nostra città - ha sottolineato il Rettore, prof. Antonio Garofalo, nei suoi saluti dal palco del teatro - con la sua storia e la forza delle sue tradizioni, con la sua vivacità intellettuale ed i valori che tramanda di generazione in generazione, è per noi costante motivo di orgoglio e pungolo costante a fare sempre di più. Ed è per questo che stasera siamo qui, perché il nostro Ateneo che, nel suo piccolo, vanta una tradizione centenaria, è parte integrante della nostra splendida regione ed ha il compito ed il desiderio di portare il suo piccolo contributo alla tanto famosa vivacità intellettuale per la quale è acclamata in tutto il mondo”. In sala tante autorità civili e militari, le università della Campania con i loro Rettori, Prorettori e Direttori, le associazioni di volontariato, tanti cittadini e soprattutto gli studenti, felici di partecipare ad una festa della musica e della cultura. Proprio a loro, motore reale di sviluppo, si è poi rivolto il Rettore, richiamando il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, “sono il futuro della nostra terra e noi abbiamo il dovere di impegnarci costantemente, consapevoli che la cultura è baluardo di sviluppo e di progresso”.