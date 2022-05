David Donatello, il cinema italiano si inchina a Napoli

"Una grandissima soddisfazione per il nostro cinema: ai David di Donatello primeggiano la Campania e Napoli. Stravincono “È stata la mano di Dio” e Paolo Sorrentino, miglior film e miglior regia, con la bravissima Teresa Saponangelo migliore attrice protagonista (al Museo Archeologico Nazionale di Napoli abbiamo da poco inaugurato una mostra con gli scatti d’autore di Gianni Fiorito dedicata al film). Complimenti a Silvio Orlando, miglior attore protagonista, altra icona del nostro cinema, al giovane (ma con un’eredità artistica importante) Eduardo Scarpetta, miglior attore non protagonista in “Qui rido io” di Mario Martone. E poi, emozionante il premio alla carriera per Antonio Capuano. Carico di suggestioni “I Fratelli De Filippo”, di Sergio Rubini, girato tra Napoli e la provincia di Caserta, e premiato per le musiche del maestro Nicola Piovani. Bravissimi tutti quelli che hanno contribuito a questo straordinario successo. È l’ennesima conferma che i grandi investimenti voluti e realizzati dalla Regione Campania in questi ultimi anni nel cinema, così come in tutto il settore della cultura, premiano i talenti artistici, creano occupazione di qualità e contribuiscono a valorizzare il nostro enorme patrimonio culturale". E' il commento di un entusiasta Vincenzo De Luca per il trionfo del cinema made in Naples ai David 2022.

Il Comune: "Napoli protagonista ai David I suoi talenti, le sue storie, le scenografie naturali"

"Dal Premio Speciale al Maestro Antonio Capuano al premio per il miglior film a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, pluripremiato con cinque David, tra cui la miglior regia. Due David a “Qui rido io” di Mario Martone ed un David a “I Fratelli De Filippo” di Sergio Rubini.

Tutti film realizzati con il supporto costante e quotidiano dell'Ufficio Cinema e del Cohousing Cinema del Comune di Napoli lo spazio di Palazzo Cavalcanti che ospita le produzioni cinetelevisive.

La scuola attoriale napoletana si conferma la prima d'Italia: Eduardo Scarpetta e Teresa Saponangelo migliori attori non protagonisti e Silvio Orlando miglior attore protagonista.

Sceneggiatura originale ai napoletani Leonardo Di Costanzo, Valia Santella, Bruno Oliviero per Ariaferma.

Il protagonismo del cinema partenopeo conferma che le politiche di semplificazione amministrativa e supporto logistico attivate dal Comune di Napoli raccolgono risultati di prestigio e convince a continuare a lavorare in questa direzione, affinché la città sia sempre di più un punto di riferimento per il cinema nazionale ed internazionale", è la nota del Comune.

I premi per il cinema napoletano

Tanti i premi per i napoletani in nomination. Su tutti trionfa Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, votato miglior film e miglior regia. Il film autobiografico del regista napoletano ottiene anche il David Giovani e per ex aequo per la migliore fotografia. Teresa Saponangelo, che interpreta la mamma di Sorrentino in È stata la mano di Dio. è la migliore attrice non protagonista.

Miglior attore protagonista nella magica serata per Napoli, Silvio Orlando, per il film Ariaferma. “Dedico questo premio a mia mogliel Maria Laura, è la persona migliore che abbia mai conosciuto in vita mia”, il suo discorso.

Premio, invece, a Edoardo Scarpetta (Qui rido io) come miglior attore non protagonista.

Da segnalare il David di Donatello per la migliore colonna sonora a Nicola Piovani (I fratelli De Filippo) e il premio per i Migliori costumi a Ursula Patzak per il film “Qui rido io”,

Infine, premio speciale alla carriera consegnato al regista Antonio Capuano, fra le voci più originali del grande schermo in Italia e vero ispiratore del cinema di Sorrentino (che gli ha consegnato il premio), che ha dedicato il riconoscimento alla compagna che non c'è più.