Daria Bignardi intervista Elena Ferrante: “Il patriarcato è ancora vivo”

Con una lunga e approfondita intervista Daria Bignardi è tornata a dare voce a Elena Ferrante, la straordinaria scrittrice della tetralogia de “l'Amica geniale” che l'ha fatta conoscere in tutto il mondo. Su Vanity Fair la presentatrice e autrice ha dialogato con la scrittrice sconosciuta parlando della vita di oggi a tutto tondo. A cominciare dalla violenza e soprattutto dalle differenze di genere che adesso animano il dibattito in Italia.

Le due donne hanno parlato proprio di come il senso di colpa sia stato il compagno di viaggio della vita di milioni di donne in Italia. E di come il patriarcato sia ancora lontano dall'essere cancellato nel nostro Paese. Anche il lockdown ha trovato spazio nella conversazione con la Ferrante che ha spiegato che si è resa conto di come tutto possa cambiare da un momento all'altro. Un'intervista a tutto tondo da leggere fino alla fine, una chiacchierata intensa come solo due donne possono fare.