Danza, per la giovane promessa Assunta Grieco arriva “il passo a due”

Babbo natale esiste davvero! La giovanissima Assunta Grieco (13 anni) realizza un altro sogno, quello di danzare “un passo a due” all’Accademia Danse di Casalnuovo con un ballerino del teatro San Carlo di Napoli diretto dal maestro Giuseppe Roffo alla presenza della direttrice dell’accademia Chiara Saliceti.

“Si è realizzato il mio desiderio per Natale - dichiara Assunta Grieco -, sono felicissima di danzare un passo a due, mi sto impegnando tantissimo perché voglio realizzare il mio sogno, diventare una ballerina professionista. La piroette sulle punte è una cosa meravigliosa, così come la danza che ti porta a inseguire i tuoi sogni e a sentirti libera”. Assunta Grieco attraverso i suoi social parla ai coetanei di come la danza l’aiuti a superare le fragilità dell’età e del vivere in un mondo “tinteggiato di rosa”.

“Spero che nel 2022, ormai vicino, si riuscirà finalemnte a trovare la cura per il Covid19 - continua Assunta Grieco - , e di avere l’opportunità di fare uno stage presso un grande teatro come il San Carlo di Napoli in modo da poter crescere a livello professionale ancora di più. Mi auguro che qualcuno ascolti questa “mia” richiesta”.