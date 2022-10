Etoile Professional Store presenta il manuale di danza “Dalla sala al palcoscenico”

Da negozio specializzato per la danza e il ballo a spazio culturale, vera e propria officina delle idee. È questo lo spirito che ha mosso Etoile Professional Store ad ospitare la presentazione del libro “Dalla sala al palcoscenico” di Maria Virginia Marchesano, sabato 8 ottobre. L’appuntamento è alle ore 17 in via Buccino 12, Scafatipomppomppo. Ad accogliere gli ospiti ci saranno l’autrice e la proprietaria dello Store Assunta Vitiello.

“Dalla sala al palcoscenico”, edito da Kinetès Edizioni, è un manuale per la danza e fa parte di una collana che si propone di ospitare libri scientificamente accurati di storia, critica e metodologia della danza. Il libro è indirizzato agli studenti dei licei coreutici. “Un manuale d’amore per la danza”, si legge nella presentazione del testo, che “immerge il lettore in una vera e propria danza delle parole”.

Ma allo stesso tempo è anche un “vademecum indispensabile per comprendere il viaggio miracoloso della sala di studio al palcoscenico che avvince tanto chi si approccia alla danza come neofita quanto chi sta consacrando all’arte coreutica la propria vita. L’autrice Maria Virginia Marchesano è docente di Tecnica della Danza Classica al Liceo Coreutica Statale Ernesto Pascal di Pompei e socia dell’Associazione Italiana per la ricerca sulla danza (Airdanza). Nel corso della sua carriera di danzatrice ha lavorato accanto a coreografi come Luc Bouy e Susanne Linke.

Etoile Professional Store è una realtà commerciale nel mondo della danza nata nel 2007 dalla forte passione per l’arte coreutica della sua ideatrice, Assunta Vitiello. Dopo aver dedicato la sua vita alla danza sia come ballerina sia come insegnante, ha deciso di mettersi al servizio dei giovani ballerini da un altro punto di vista, quello commerciale.

Etoile Professional Store negli anni è diventato un punto di riferimento anche culturale perché oltre alla vendita di articoli per la danza, ha sempre promosso eventi . “L’arte coreutica non è solo una disciplina di vita - spiega Assunta Vitiello - ma soprattutto un linguaggio del corpo attraverso cui esprimere i propri sentimenti”.