CVC e Danilo Iervolino, accordo per la cessione del 100% di Multiversity

CVC Capital Partners e l’imprenditore Danilo Iervolino hanno raggiunto un accordo per la cessione al fondo di private equity britannico del 100% di Wversity, holding in cui confluiscono le attività e le partecipazioni di Iervolino nel settore education, quali quelle relative all’Università Pegaso, all’Università Mercatorum e Certipass.

A partire dalla fondazione avvenuta a Napoli nel 2006, in 15 anni l’Università Telematica Pegaso, assieme a Mercatorum, è diventato sotto la guida di Iervolino il più grande ateneo online in Italia, grazie alla capacità di applicare l’innovazione al settore della formazione universitaria e di anticipare i principali trend del settore.

Iervolino resterà nel cda delle due Università Pegaso e Mercatorum per continuare a dare il suo supporto e contribuire allo sviluppo del primo gruppo di education on line in Italia.

CVC, già in possesso di una partecipazione del 50% in Multiversity dal 2019, metterà in campo il suo grande know how nei settori di educazione e formazione per favorire un’ulteriore crescita del business.