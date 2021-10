Meno videogiochi più sport: gli alunni del Sequoia incontrano i campioni del Posillipo

'Cultura e sport uguale benessere fisico e mentale'. È questo il messaggio lanciato dalla Scuola Bilingue Sequoia per ridurre la diffusa sedentarietà e garantire il diritto allo sport dei propri studenti.

Un obiettivo perseguito grazie alla stretta collaborazione e al contributo del prestigioso Circolo Nautico di Posillipo con il quale la struttura scolastica ha tessuto un rapporto di partnership per promuovere l’attività fisica e del movimento fin da giovanissimi.

A presentare il progetto nella sede di via Andrea d'Isernia, a Napoli, i campioni della squadra di pallanuoto del Posillipo, che partecipano al campionato di Serie A1 2021-22, Massimo Di Martire e Antonio Picca accompagnati dal Vicepresidente Fulvio Di Martire.

Ad accoglierli in questo tour la direttrice Paola Uridinea i docenti e ovviamente gli studenti entusiasti di ascoltare la testimonianza dei due giovani protagonisti.

Antonio, visibilmente emozionato, ha raccontato la propria esperienza e i tanti sacrifici che lo hanno portato a dominare i campi da gioco della serie A fin da quando sedeva sui banchi della Sequoia. "Il Circolo è il posto dove sono cresciuto e ad oggi lo considero come una seconda casa. Mi ha aiutato in tanti momenti e mi ha dato uno sprint in più in molte circostanze. Ho iniziato a frequentarlo proprio quando ero uno studente della Sequoia. Quindi il mio coinvolgimento in questa collaborazione è doppio e allo stesso modo molto emozionante. Mi auguro che questo progetto possa rivelarsi vincente e avvicinare tanti ragazzi alle discipline che il Circolo offre im quanto scuola e sport rappresentano un binomio fondamentale nella vita di tutti i giorni. Anzi mi auguro che in un futuro prossimo possa esserci più collaborazione e comunicazione tra alunni ed insegnanti, in tutte le fasce d’età perché lo sport non toglie, ma ti garantisce qualcosa in più. Tutto ciò avvalora ancor di più la forza e la perseveranza che il Sequoia e il Circolo Nautico Posillipo stanno dimostrando in questa collaborazione".

A fargli eco il suo compagno di squadra, Massimo Di Martire che ha rimarcato l'importanza di praticare sport sin da bambino per sfuggire ai pericoli più insidiosi. Uno su tutti: i videogiochi. "La bellezza dello sport è che forma degli uomini prima che degli sportivi. Lo sport è una palestra di vita, aiuta a comprendere quanto sia importante compiere dei sacrifici per raggiungere i propri obiettivi e traguardi - dice - Per questo plaudo all'iniziativa della Sequoia: ritengo che i bambini, in particolare nell'età dell'infanzia e adolescenziale, debbano conoscere nuovi coetanei, e lo sport è il modo più sano per fare ciò, consente oltretutto di sfuggire al mondo "fatale" e statico dei videogame che a parer mio, è uno dei più grossi mali e limiti per i ragazzi. Lo sport è stata ed è tutt'ora la mia salvezza, mi ha aiutato a superare difficoltà e momenti bui e mi ha insegnato a gestire le emozioni e superare le paure; dà sicuramente una marcia in più".

La direttrice Paola Urdininea ha ringraziato a nome di tutta la scuola il vicepresidente Fulvio Di Martire per aver accolto positivamente l'iniziativa che vedrà i due Enti collaborare per tutto l'anno scolastico.

Gli alunni della Sequoia potranno usufruire di tutti i corsi del Circolo attraverso una speciale convenzione e in tal modo dare voce alle proprie vocazioni sportive stimolando competenze motorie, cognitive, emotive e relazionali a seconda della disciplina scelta.

"Oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per attivare una contaminazione positiva di valori universali e intramontabili applicabili in ogni contesto di vita - ha dichiarato la direttrice - Spronare i giovani a fare sport è sempre una scelta saggia, un’esperienza chiave nella crescita che ha risvolti importanti per la società del domani, una società fatta di uomini sani, onesti e virtuosi".

Le conclusioni sono andate al vice presidente Fulvio Di Martire che ha invitato gli studenti a partecipare alle attività del Posillipo.

"Educazione e sport formano un connubio vincente che nella formazione dei bambini e degli adolescenti impegna non solo il fisico, ma anche la mente - ha concluso il l'ex giocatore di pallanuoto - spero di rincontrare tutti voi al Circolo e di rivedervi a qualche partita per dare supporto alla nostra squadra di pallanuoto".