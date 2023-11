Crowdfunding per checkmate, cortometraggio in pellicola del regista di origini napoletane Joshua Ianniello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

È partita la campagna di crowdfunding proposta dal regista esordiente Joshua Ianniello, nato a Napoli e cresciuto a Teano in provincia di Caserta, residente ormai a Bologna da 10 anni, per sostenere Checkmate, il suo ultimo lavoro, girato in pellicola Kodak 35 mm in estate a Catania. Il crowdfunding, lanciato su Produzioni dal Basso, servirà per sostenerlo per le spese preventivate per montaggio, sound design, colour correction, grafica e distribuzione festivaliera. https://www.produzionidalbasso.com/project/checkmate-un-cortometraggio-di-joshua-ianniello/ Checkmate è un cortometraggio di finzione sperimentale che racconta e riflette sull’importanza della fortuna e dell’impegno nella vita. I due protagonisti sono estremi opposti: per lui è necessaria la fortuna, per lei l’impegno, e da questo confronto iniziano ad animarsi e a discutere. Ma vanno oltre nella loro discussione e in Checkmate la domanda implicita è: quanto sono fondamentali la fortuna e l’impegno nell’esistenza di ciascuno, quanto queste la influenzano e la determinano? Ragionando per estremi, che sia per merito o fortuna nella vita puoi vincere, e allora ti resta la vita, o puoi perdere, e allora sopraggiunge la morte. Questa è la metafora presente nel film. Joshua Ianniello si laurea in Dams cinema nel 2016 in Storia e metodologia della critica cinematografica. Successivamente si diploma alla Scuola Organica di cinematografia Rosencrantz & Guildenstern di Bologna, presentando il suo primo cortometraggio, Écoutez-moi. Nel 2019 si diploma al Master di I livello Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università di Padova seguito da Franco Bernini, direttore artistico del corso di sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 2022 invece conclude il percorso cominciato un anno prima di alta formazione in sceneggiatura di Fondazione Fare Cinema di Marco Bellocchio, seguito da Bruno Oliviero e Valia Santella. Nel 2022 scrive e dirige il cortometraggio Sensei ni rei a Roma, il suo esordio, che sta ora girando per festival. Nel giugno 2023 dirige Checkmate, ora in fase di montaggio. A novembre 2023 sarà due settimane a Tirana, in Albania, per il suo prossimo cortometraggio interamente prodotto, A father and a son.